Daniella Rosas: un sueño sobre las olas

Su imagen llegando a la orilla, golpeándose el pecho ya sabiéndose ganadora de la medalla de oro en Lima 2019, quedó como un recuerdo imborrable para Daniella Rosas (19 años). Sin embargo, eso hoy es solo un bonito recuerdo, ya que cuando un sueño se cumple, inmediatamente nace otro más grande: el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Explícanos, ¿cómo es que debes revalidar tu cupo a Tokio en el Mundial ISA de El Salvador (29 de mayo al 6 de junio)?

Es un poco difícil, los Panamericanos daban un cupo a Tokio, Lucca (Mesinas) y yo los tenemos. Pero hay un Mundial ISA que tiene más peso, ofrece 7 cupos. Lo que tendría que pasar para que yo pierda el cupo es que las 2 peruanas (Sofía Mulanovich y Melanie Giunta) lleguen a zona de clasificación por encima de mí. Así que Lucca y yo estamos yendo prácticamente para defender nuestros cupos. Si solo una de ellas llega a zona de clasificación, yo iría con ella a Tokio 2020, es una bonita oportunidad para llevar todo un equipo a los Juegos (2 hombres y 2 mujeres).

En otras palabras, tienes que vencer a tus compañeras...

De todas maneras, es superraro competir ante tus propias compañeras con las que estás yendo a representar al Perú en el Mundial. Pero nos pasó lo mismo para la clasificación a Lima 2019. Yo creo que tanto Melanie como Sofi tienen un nivel como para llegar a unos Juegos y por eso nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestro cupo y llegar a este evento tan soñado.

¿Cuánto se vieron afectados tus entrenamientos durante la pandemia?

Creo que todos los países han tenido alguna ventaja sobre nosotros porque hemos tenido muchas idas y venidas. Sí, nos ha afectado, aunque personalmente he podido mantener mis entrenamientos, acabo de regresar de una clínica en El Salvador para conocer la playa donde va a ser el Mundial y nos ha ido bien . Creo que cada uno ha podido sobrellevar estos altibajos.

Cuando se inició la pandemia no estabas en Perú...

La primera cuarentena fue la que más me chocó. Yo estaba en Australia cuando estalló la pandemia, me estaba yendo a un campeonato en Nueva Zelanda cuando se canceló todo. Fue muy chocante la paralización, ya que en el surf no se puede entrenar sin entrar al agua, así trates de encontrar lo más similar, no se puede.

¿Ya recuperaste tu nivel?

Lo que hemos hecho en este tiempo es solo evolucionar, tanto en técnica y físico. Estamos dando los últimos toques al equipamiento para llegar al Mundial de la mejor manera.

¿Dirías que este es el momento más importante de tu carrera?

No podría decir eso, ya que aún no sé lo que va a pasar después, tal vez vengan cosas mejores. Ahora solo me estoy concentrando en el Mundial ISA, no quiero meterme en la cabeza aún los JJOO, trato de seguir mi ritmo y no meterme mucha presión.

Ya conoces las olas de El Salvador y Japón...

Sí, es muy importante reconocer dónde vas a competir, a tus rivales, el ambiente, cómo respondes tú misma en este ambiente, el clima, el ritmo del mar, etc. Todo lo que queda de preparación va a ser en Perú, pero voy a viajar a El Salvador el 15 de mayo, bastantes días antes de la competencia , para adecuarme al cambio de clima, que a veces me choca.

¿Qué sientes que te reconozcan como un referente de la nueva generación del surf?

Vengo preparándome bastante tiempo para que los peruanos conozcan mi talento y es satisfactorio demostrar que también hay mucho talento en los junior. Es algo increíble que te vean como un modelo a seguir y que a la vez ayudes a niños a seguir su camino.

¿Qué falta para que la tabla llegue al nivel que merece un deporte de bandera?

Hay bastante gente que se está involucrando en el deporte y eso es bueno. Creo que sería importante que todos los demás deportes, no solo la tabla, sean cada vez más considerados “de bandera”, que se les dé más sonido a referentes como Alexandra Grande en el karate o Gladys Tejeda en atletismo, para que haya más chicas que se empoderen y salgan adelante por el deporte.

¿Cuál fue tu posición en el conflicto entre Sofía Mulanovich y la FENTA?

Yo no estuve en ningún bando. Fue algo que se hizo muy grande y le dio muy mala cara al surf. Había gente que me decía “oye, tienes que defender a Sofi”, y otros me decían “la Federación te ha apoyado tanto”, me afectó bastante. Hay cosas que creo que ninguna de las dos partes debió decir y debieron llevarlo más por la interna. Fue algo duro, pero ya pasó, y todo el equipo tiene que seguir adelante ya que viene el campeonato más importante.

