Waterpolista es el primer sancionado por homofobia en el deporte español

El waterpolista español Víctor Gutiérrez ha comunicado que la Real Federación Española de Natación (RFEN) decidió sancionar las ofensas homofóbicas que recibió de parte de Nemanja Ubovic el 17 de abril, tras un partido entre sus equipos, NTerrassa y CN Sabadell, respectivamente.

“Entre todos hemos hecho historia”, manifestó el deportista en sus redes sociales. Gutiérrez añadió que esta es la primera vez en el deporte profesional español que se castiga la homofobia. Por ello, el mundo es “un lugar un poco mejor”, dijo.

El responsable de los agravios recibió una multa de 200 euros y ha sido suspendido de cuatro partidos . En su comunicado, la federación explicó que gracias a imágenes y testimonios se pudo probar que al finalizar el partido, durante el apretón de manos, hubo insultos homofóbicos, lo que implica una sanción grave.

“Había que demostrar que la LGTBIfobia no tiene cabida”, dijo el deportista en su cuenta de Instagram, donde también agradeció el apoyo de colectivos e instituciones.

Gutiérrez explicó que no es la primera vez que vive estas situaciones en los partidos, pero que esta vez esperaba un sanción ejemplar. “He vivido otros episodios parecidos. Es verdad que me han llamado maricón en otras ocasiones y partidos y que cuando tú estás a 200 pulsaciones a veces puedes decir cosas que no sientes, nunca me lo he querido llevar a lo personal. Pero en este caso no solo me han insultado dentro del agua, sino también fuera”, contó en una entrevista para eldiario.es.