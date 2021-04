Sapir Berman se convierte en la primera árbitra trans del fútbol masculino

Sapir Berman se convirtió en la primera árbitra transgénero de Israel y del mundo. “Soy Sapir. Tengo 26 años, siempre me vi como una mujer y desde joven no supe cómo ponerle un nombre”, detalló al inicio de la conferencia de prensa de la Federación de Fútbol de Israel, la cual le brindó su respaldo.

En la misma línea, la UEFA y la FIFA también han mostrado su respeto hacia la réferi, quienes definieron este hecho como un gran paso en el terreno de la inclusión .

Berman también explicó por qué decidió dar este paso. “Lo hice por mí, pero también por mis familiares que me vieron sufrir. Hoy estoy completa, segura, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que hay un apoyo muy amplio a mi alrededor. Espero sinceramente que nuestra sociedad sea más inclusiva. Estamos aquí para cambiar”, anunció.

La primera árbitro trans es de Israel y tiene 26 años. Foto: Twitter/Israel FA

Sapir Berman se ha mostrado firme con lo que espera encontrarse en los campos de fútbol. “Llegué a la conclusión de que no podía ocultarlo más y estaba empezando a sentir desde adentro que estaba fuera de mi control. Ya no tengo miedo de las reacciones de las gradas. Me he encontrado con sexistas, insultos y nunca le di importancia. Estoy fuerte frente a eso”, declaró.

Igualmente, hizo énfasis en que no hay diferencias entre el género de las y los árbitros. “En términos de arbitraje, no hay diferencia. Mis habilidades son las mismas. Todo es igual, así que continuemos”, argumentó Sapir.

La réferi, que dirige encuentros en la Premier League de Israel desde el 2019, continuará arbitrando a los mejores equipos del país durante el proceso médico, el cual tiene una duración de tres años.

En el 2018, Lucy Clark se convirtió en la primera árbitro transgénero en dirigir un partido en Inglaterra del fútbol femenino.