La competencia de la Liga 1 Betsson tendrá una jornada más en el campo desde este viernes 30 con el enfrentamiento entre UTC vs. Ayacucho FC, seguido de San Martín vs. Cantolao y el día culminará con el duelo entre entre Sport Boys vs. Deportivo Municipal.

El sábado habrá encuentros intensos como el Binacional vs. Melgar, además del partido que protagonizarán Universitario de Deportes midiéndose ante los norteños, Alianza Atlético.

Aunque los que asumen el compromiso más interesante de la jornada será protagonizado por Alianza Lima y Sporting Cristal, rimeses y blanquiazules no darán tregua pues al margen de los tres valiosos puntos, pelean por el honor.

Día horario partido Viernes 30 11:00 a.m. UTC vs. Ayacucho FC Viernes 30 3:30 p.m. San Martín vs. Cantolao Viernes 30 6:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Municipal Sábado 01 11:00 a.m. Binacional vs. Melgar Sábado 01 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario Domingo 02 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima Lunes 03 11:00 a.m. Sport Huancayo vs. Alianza Universidad Lunes 03 3:30 p.m. César Vallejo vs. Cusco FC Lunes 03 6:00 p.m Cienciano vs. Carlos Manucci

Asimismo, el lunes 3 de mayo se cerrará la fecha 6 de la Liga 1 Betsson con tres partidos: Sport Huancayo vs. Alianza Universidad, César Vallejo vs. Cusco FC y Cienciano vs. Carlos Manucci.

El Grupo A de la competencia se mantiene liderado por Cienciano del Cusco con 10 puntos, seguido de Ayacucho con 9 puntos. Mientras que en el Grupo B Sporting Cristal tiene el puntaje perfecto 15 de 15 disputados.

Tala de posiciones de la Liga 1 Betsoon:

Grupo A:

Tabla de posiciones de la Liga 1, Grupo A. Foto: Flashscore

Grupo B:

Tabla de posiciones de la Liga 1, Grupo B. Foto: Flashscore

