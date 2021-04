Tras la derrota del FC Barcelona ante Granada por 2-1, LaLiga Santander se puso ‘más apretada’ que nunca. Los azulgranas perdieron la gran oportunidad de quedarse como líderes solitarios en el torneo doméstico, por lo que el Atlético de Madrid tiene la primera chance de conseguir el título liguero .

Actualmente, los colchoneros se ubican en el primer puesto de LaLiga con 73 puntos, seguido del Real Madrid y FC Barcelona con 71 unidades, mientras que Sevilla se ubica en el cuarto lugar con 70. A continuación te mostramos la fecha 34 del torneo doméstico que se jugará desde este viernes 30 de abril hasta el lunes 3 de mayo.

La jornada empezará con el duelo entre Celta de Vigo vs. Levante en Balaídos. El cuadro de Renato Tapia se ubica en la décima posición y se encuentra peleando por una clasificación a competiciones europeas; luego el sábado 1 de mayo se llevarán a cabo cuatro enfrentamientos. Eibar vs. Alavés (7.00 a. m.), el líder Atlético de Madrid se verá las caras con Elche (9.15 a. m.) con la consigna de despuntarse en el primer lugar; Huesca vs. Real Sociedad (11.30 a. m.) y Real Madrid vs. Osasuna (2.00 p. m.).

Los blancos buscarán acortar distancias con los colchoneros. El domingo 2 de mayo se darán los siguientes duelos: Real Valladolid vs. Real Betis (7.00 a. m.), Villarreal vs. Getafe (9.15 a. m.), Granada vs. Cádiz (11.30 a. m.) y Valencia vs. Barcelona (2.00 p. m.). Finalmente la jornada culminará el lunes 3 con Sevilla vs. Athletic Bilbao (2.00 p. m.)

LaLiga Santander: programación de la fecha 34

Fecha Hora Partido Escenario Canal 30.04.21 2.00 p. m. Celta de Vigo vs. Levante Estadio de Balaídos ESPN 3 01.05.21 7.00 a. m. Eibar vs. Alavés Estadio Municipal de Ipurua ESPN 3 01.05.21 9.15 a. m. Elche vs. Atlético Madrid Estadio Manuel Martínez Valero DIRECTV Sports 01.05.21 11.30 a. m. Huesca vs. Real Sociedad Estadio El Alcoraz DIRECTV Sports 01.05.21 2.00 p. m. Real Madrid vs. Osasuna Estadio Alfredo di Stéfano DIRECTV Sports 02.05.21 7.00 a. m. Real Valladolid vs. Real Betis Estadio José Zorrilla ESPN 02.05.21 9.15 a. m. Villarreal vs. Getafe Estadio de la Cerámica DIRECTV Sports 02.05.21 11.30 a. m. Granada vs. Cádiz Estadio Nuevo Los Cármenes DIRECTV Sports 02.05.21 2.00 p. m. Valencia vs. Barcelona Estadio de Mestalla ESPN 03.05.21 2.00 p. m. Sevilla vs. Athletic Bilbao Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ESPN 3

LaLiga Santander: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de LaLiga. Foto: Flashscore

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional