Extécnico de Cruz Azul alaba a Reynoso: Si se equivoca el rival, son letales

A pesar de las dudas iniciales por las derrotas en sus primeros partidos al mando de Cruz Azul, Juan Reynoso ha sabido ganarse a la afición de la Máquina gracias a la excelente temporada que realiza su equipo. Ser líder en solitario de la liga mexicana, con récord de triunfos incluido, le han valido los elogios de Robert Dante Siboldi, su predecesor en el cargo.

En la previa del duelo que enfrentará a ambos técnicos, el estratega de Tijuana destacó el trabajo del DT del conjunto celeste. El uruguayo consideró que Reynoso tiene el mérito de haber hecho llegar su idea de juego a los futbolistas, la cual los vuelve “letales” ante cualquier fallo de sus adversarios.

“Juan implementó su sello: se defienden muy bien y, cuando se equivoca el rival, son letales. Es un equipo bien compenetrado con la idea que tiene (Reynoso) y han sacado resultados importantes, por eso están donde están”, declaró el uruguayo para Fox Sports MX.

El cuadro de la capital mexicana lleva más de 20 años sin campeonar. Foto: Cruz Azul

Siboldi: “Si en liguilla no te va bien, no sirve de nada”

A pesar de sus elogios hacia el cuadro del peruano, Siboldi advirtió que una destacada campaña en la fase regular no tiene relevancia si le va mal en la liguilla, una dolorosa situación que vivió en carne propia en el 2020, cuando Pumas lo eliminó en semifinales de forma increíble luego de haber ganado 4-0 en la ida.

“(Cruz Azul) es candidato como otros, pero, en esta liga, el que queda primero no sale campeón. Puedes tener un gran torneo, pero si en la liguilla no te va bien, no sirve de nada” , sentenció el entrenador de Xolos.

