Barcelona vs. Atlético Madrid: Koeman no estará presente por sanción

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) luego de su expulsión ante Granada en la última fecha de LaLiga Santander.

Ronald Koeman sufrió la tarjeta roja en el minuto 66 del partido, disputado el último jueves, por dirigirse al cuarto árbitro con la expresión “vaya personaje”, según refleja en el acta arbitral el colegiado Pablo González Fuertes. ”No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro, y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea”, explicó el técnico neerlandés tras el encuentro.

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido sancionar a Koeman en aplicación del artículo 117. El neerlandés en principio no se podrá sentar en el banquillo en los partidos contra el Valencia en Mestalla y frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Barcelona perdió la oportunidad de apoderarse de la punta de LaLiga Santander al perder en el mismo Camp Nou. Así, se mantiene con 71 puntos, al igual que Real Madrid, que lo supera por diferencia de goles, mientras Atlético de Madrid (73) se mantiene en la cima.

Sobre la derrota ante Granada

El entrenador admitió su decepción por la derrota sufrida ante el Camp Nou. El marcador culminó en 2-1, lo que hace que el conjunto azulgrana ya no dependa de sí mismo para ganar LaLiga Santander.

“Analizando los dos goles del Granada, hubo una falta de concentración en defender. No hemos estado acertados en defender bien y cerrar los espacios, y eso nos ha costado el partido”, consideró Ronald Koeman en la rueda de prensa posterior al encuentro.