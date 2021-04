Partidos de HOY 29 de abril del 2021 EN VIVO ONLINE por la Europa League, Liga Española, Copa Libertadores y Copa Sudamericana entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

En esta jornada del jueves 29 de abril del 2021, hay unos partidos de infarto por la Europa League Manchester United vs. Roma y Villareal vs. Arsenal. Asimismo en la Copa Libertadores se enfrenta el Racing Club vs Sporting Cristal sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Europa League

14:00 Manchester United vs. Roma

14:00 Villareal vs. Arsenal

Partidos de hoy: Liga de España

12:00 Barcelona vs. Granada

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:00 Racing Club vs Sporting Cristal

17:00 Universidad Católica vs Argentinos Juniors

19:00 São Paulo vs Rentistas

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Corinthians vs Peñarol

17:15 Wilstermann vs Bolívar

17:15 Sport Huancayo vs River Plate

19:30 Lanús vs Grêmio

19:30 La Equidad vs Aragua

19:30 Newell’s Old Boys vs Libertad

19:30 Palestino vs Atlético Goianiense

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 29 de abril del 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 29 de abril del 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

ESPN Sur

ESPN 3 Sur

Bet365

DirecTV Sports

Fox Sports

CONMEBOL TV

