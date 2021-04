Mickie James sobre WWE: “Me hicieron sentir como si fuera una vieja”

Mickie James ha sido noticia en las últimas semanas, primero porque fue despedida por la WWE y luego porque recibió sus pertenencias en una bolsa de basura. Pese a que Triple H y Stephanie McMahon se disculparon, la histórica luchadora hizo grandes revelaciones en el podcast Grown ass women sobre su segunda etapa en la empresa.

La superestrella de 41 años dio a conocer que se sintió totalmente maltratada por cómo manejaron su personaje y también por la falta de oportunidades. Asimismo, dijo que propuso a WWE crear una marca exclusiva de mujeres , pero se la negaron porque “la lucha libre femenina no genera dinero”.

Mickie James se pronuncia tras disculpas de WWE

Mickie James dijo que fue discriminada por su edad y recalcó que hay bastante diferencia con la manera en que tratan a la división de hombres, ya que en los últimos años hubo campeones como Brock Lesnar y Bill Goldberg, de 43 y 54 años actualmente.

“He tenido la sensación de que querían que me retirara y me convirtiera en agente. No es que no agradezca estas oportunidades, pero he visto con lo que tienen que lidiar los agentes. No reciben el reconocimiento que merecen, ni siquiera un ‘gracias’. Tienen que lidiar con mucha m… No sé si yo podría soportar todo eso. Simplemente estoy decepcionada porque me hicieron sentir como si fuera una vieja con incontinencia que necesita un andador”, declaró.

Y agregó: “En mi caso, me presentaron constantemente como una mujer mayor, cuando tengo 41 años y todos los campeones masculinos han tenido mi edad o han sido mayores, y ellos han sido glorificados por estos mismos motivos. Pero ¿por qué esto es diferente para las mujeres? ¿O por qué es diferente conmigo?”.

Finalmente, reveló que presentó diferentes tipos de propuestas, pero que ninguna fue aceptada, y que sus esfuerzos por mejorar la división femenina fueron en vano. “ Una persona me dijo ‘no lo van a hacer nunca, nunca. La lucha libre femenina no genera dinero. Evolution fue el PPV con menor audiencia de la historia de WWE’. Entonces me di cuenta de que, en cada decisión que toman, lo primero que tienen en cuenta es cómo encaja con el negocio”, sostuvo.

