Jugador de Cruz Azul agradece confianza de Juan Reynoso para su repunte

Al margen del buen momento que atraviesa el equipo en la Liga MX y la Concachampions, el gran mérito de Juan Reynoso como entrenador del Cruz Azul este 2021 ha sido conseguir que la mayor parte del plantel muestre su mejor versión luego de la dolorosa eliminación en la liguilla de la temporada pasada. De la misma forma, un jugador que se reintegró al club este año, Bryan Angulo, aseguró que el respaldo del peruano fue fundamental para su auspicioso presente.

“Cuando llegué al Cruz Azul, las personas que me trajeron se fueron, y el cambio me afectó. Después todo cambió demasiado y ahora la confianza de Juan me ha servido para estar más comprometido”, declaró el delantero ecuatoriano en conferencia de prensa.

Angulo, que viene de anotar dos goles en la reciente victoria de la Máquina sobre Toronto FC por la Liga de Campeones de la Concacaf, agradeció el apoyo del ‘Cabezón’ desde el inicio de la presente campaña, cuando le ofreció su compromiso de dar lo mejor de sí.

Reynoso tiene el récord de triunfos seguidos en la Liga MX con la Máquina. Foto: Cruz Azul

“Desde que llegué Juan me preguntó si estaba comprometido, si venía con ganas e ilusión de hacer las cosas bien. El profe fue un factor muy importante para que esté así ahora. Es lo que uno necesita, confianza nada más”, agregó.

El atacante de 25 años, quien dijo que vuelve para “ser campeón” después de su paso por Tijuana, alabó también al resto de futbolistas que integran la plantilla del conjunto celeste. “Desde que llegué ha sido un grupo fantástico, buenos jugadores, compañeros que se entregan en cada entrenamiento. La competencia sana que hay aquí en el grupo nos ha ayudado a mejorar”, sostuvo.

