Fútbol peruano. Han pasado varios días del encuentro entre Universidad César Vallejo y Alianza Lima, que tuvo como protagonistas de un conato de bronca al argentino Leandro Fleitas por el lado Poeta, y el colombiano Arley Rodríguez por el cuadro íntimo. El ida y vuelta de mensajes continúan, esta vez, la ‘Máquina’ reconoció que insultó al jugador blanquiazul.

“Estoy un poco incómodo porque creo que se ha agrandado un poco el tema por unos insultos de parte mía, pero es parte de la calentura del momento. Nosotros, los argentinos, tenemos el insulto en la punta de la boca, pero no me justifico. No lo veo en forma de racismo. A mí me han dicho muchas veces de todo, pero nunca dije nada, porque entiendo como es esto. Uno cuando está allí (en la cancha), no mide las palabras”, señaló.

“He quedado como el malo de la película”, refirió el zaguero central, pero a la vez consideró que el informe del árbitro del partido es claro, respecto a que los insultos fueron de ambas partes.

Ahora Fleitas se enfoca en lo que viene para el equipo trujillano a la espera de poder alcanzar al líder de la serie: Sporting Cristal.

“Con este traspié nos obliga a ganar todo y esperar que Cristal caiga. Más allá del empate, creo que estamos haciendo buenos partidos y si seguimos así. Ojalá podamos ganar más partidos”, afirmó.