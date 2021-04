Barcelona: Koeman reveló sentirse decepcionado tras la derrota ante Granada

Una tarde sombría para el FC Barcelona. Los azulgranas no solo cayeron por 2-1 ante Granada, sino que perdieron la gran oportunidad de quedar como únicos líderes de LaLiga Santander y vieron como su técnico era expulsado por algunos reclamos ante el árbitro. Tras el encuentro, el estratega neerlandés reveló que no entendió porqué le sacaron la tarjeta roja y aseveró que seguirán trabajando para lo que resta de la competición.

“No tengo nada que reprocharles a mis jugadores. Hemos hecho el máximo. Había que estar a tope en el tema concentración. Viendo los dos goles, creo que dejamos espacios y teníamos que haber cortado el balón. En esas dos o tres jugadas, no hemos estado bien defensivamente”, expresó Ronald Koeman en conferencia de prensa.

Con la derrota, los azulgranas quedaron en la tercera casilla a dos puntos del líder, Atlético de Madrid, y con cinco fechas por jugarse. “Es un golpe duro, estamos decepcionados. Y, a partir de mañana, tenemos que seguir adelante e intentar ganar los últimos cinco partidos para poder ser campeones”, añadió el neerlandés.

El entrenador también se dio un tiempo para hablar sobre su expulsión, la cual asegura no haberla entendido. “Según Carles Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo del cuarto árbitro. Ni lo he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja, pero si él quiere ser el protagonista de la noche, gracias”.

“Había algunas jugadas y él me ha contestado en una manera en la que me ha faltado al respeto. Si no insultas, no entiendo qué es falta de respeto. Una vez más, no lo entiendo”, finalizó.

