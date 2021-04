Ronald Koeman sobre el futuro de Messi: “No me preocupa para nada”

A poco más de dos meses para que Lionel Messi culmine contrato con el FC Barcelona, TNT Sports Brasil reveló que el París Saint-Germain le presentó una oferta “inalcanzable” al argentino por las próximas dos temporadas. Una proposición que alarmaría a cualquier hincha azulgrana, pero no al entrenador Ronald Koeman, quien le restó importancia.

“No me interesa, no sé si es verdad. Ojalá que Leo siga con nosotros. Para mí, tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero al final es una decisión que tiene que tomar ‘Leo’. No me preocupa para nada, solo me preocupa ganar mañana ”, aseguró el neerlandés en conferencia de prensa, en la previa del partido ante Granada por LaLiga Santander.

Pasando a otros temas, Koeman se refirió a la necesidad de ganar este jueves 29 de abril. “El liderato es un premio, pero primero tenemos que ganar. Es una situación inesperada sin miras atrás. Poder luchar por ganar la liga es algo grande que hemos logrado. Ganar y ser líderes es importante”, señaló.

Si bien enfatizó en que deberán sacar los tres puntos, Koeman no se siente favorito. “No he visto a los jugadores pensando que el trabajo está hecho. Están muy concentrados. Ahora puede ser que seamos el favorito, pero no pensamos así. Sabemos la dificultad que hay por ganar los partidos. No hay partidos fáciles. El equipo ha aprendido a ir partido a partido, es la mejor manera”.

Actualmente el FC Barcelona se encuentra en la tercera casilla de LaLiga Santander con 71 unidades, al igual que el Real Madrid. Ambos están a dos puntos del líder, Atlético de Madrid. De ganar, los azulgranas serían los únicos líderes del torneo español.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.