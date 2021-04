Ricardo Gareca: lo que más y menos le gusta de ser entrenador de Perú

En marzo de este 2021, Ricardo Gareca cumplió seis años como entrenador de la selección peruana. A lo largo de este tiempo, el ‘Tigre’ ha sabido guiar al equipo a la consecución de logros importantes, como las buenas campañas en la Copa América y la clasificación al Mundial Rusia 2018. No obstante, varias veces ha manifestado públicamente su incomodidad con algunos aspectos referentes al manejo del balompié nacional.

En entrevista con La República, el técnico argentino refirió que lo que percibe con mayor optimismo de su etapa como DT de Perú es la adaptación a la realidad del país, además del constante apoyo recibido por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Gareca: aspectos positivos que percibe

“Lo que más me ha gustado es la adaptación que he tenido, estoy totalmente integrado a una idiosincrasia, a una forma de pensar. Además, la FPF siempre nos ha respaldado en todo este tiempo y sobre todo (me gusta) la respuesta del jugador peruano: siempre ha respondido”, manifestó Gareca.

En junio, el 'Tigre' dirigirá su cuarta Copa América con la selección peruana. Foto: AFP

Uno de los puntos que respalda lo afirmado por el argentino es el buen rendimiento que han demostrado varios jugadores, quienes fueron convocados a la bicolor en medio de muchos cuestionamientos, pero supieron potenciarse bajo las órdenes del comando técnico encabezado por el seleccionador.

Los aspectos negativos que advierte Gareca

En contraste, el ‘Flaco’ reconoció que percibe como una falencia la falta de una adecuada gestión deportiva por parte de las autoridades, la cual consideró que dificulta el crecimiento profesional de los futbolistas y deportistas en general.

“Lo que menos me ha gustado está relacionado con el crecimiento, con la infraestructura, lo que necesita un país con el potencial que tiene Perú para desarrollarse, que no haya una política deportiva. Todavía no siento que haya un compromiso real, me gustaría que haya una política destinada al deporte para que le permita crecer al deportista y fortalecer su potencial”, sentenció el estratega.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.