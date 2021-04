Pochettino sobre Guardiola: “Es de los mejores entrenadores, si no el mejor”

PSG y Manchester City, dos de los clubes con mayor poder económico en Europa, comparten una misma ambición en esta Champions League: coronarse campeones del torneo por primera vez en su historia. Mauricio Pochettino y Josep Guardiola, técnicos de ambos equipos, ya saben lo que es disputar una final de este certamen, aunque solo el español pudo lograr el objetivo de alzar la ‘Orejona’, mérito que su par argentino no pudo evitar reconocer.

“El de mañana (miércoles) no será un duelo entre él y yo, sino entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también”, aseguró el estratega de los Spurs en rueda de prensa previa al duelo.

Pese a que Pochettino puede jactarse de haber eliminado a Guardiola y su City en una Champions anterior (en la temporada 2018-19, con el Tottenham), el DT de 49 años no cree que dicho episodio pueda tomarse como un reflejo exacto de la situación actual: “Son equipos diferentes, un partido diferente, un planteamiento diferente”.

PSG y Manchester City vuelven a jugar por la Champions luego de 5 años. Foto: composición/AFP

Por último, se abstuvo de comparar la dificultad que representa esta llave respecto de las anteriores. “No sé si el partido contra el City será más difícil que frente al Bayern. Lo único que es seguro es que vamos a tener que estar concentrados durante los 180 minutos de la eliminatoria”, sostuvo.

¿Cuándo juegan PSG vs. Manchester City?

El primer partido entre PSG y Manchester City se jugará este miércoles 28 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Parque de los Príncipes. El conjunto inglés nunca ha llegado a la final de la Liga de Campeones, mientras que los franceses la disputaron el año pasado.

