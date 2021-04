Gareca sobre usar a Guerrero y Lapadula juntos: “No nos cerramos a nada”

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una entrevista exclusiva a La República en la que se refirió a muchos temas, incluyendo la posibilidad de utilizar juntos en ataque a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Luego de varias semanas de sequía, Lapadula marcó para el Benevento en dos fechas consecutivas. Al contrario de lo que se pensó al comienzo, la inclusión del argentino Gaich como ‘9’ del equipo italiano ha favorecido al juego del ítalo-peruano, quien se ha visto cómodo jugando como segundo delantero.

En ese sentido, la opción de jugar al lado de Paolo Guerrero, ‘9’ fijo de la selección peruana, no es descabellada. Al ser consultado sobre esta alternativa, Ricardo Gareca fue claro al admitir que sí es una posibilidad latente.

“Sí, contemplamos todo nosotros, nunca he estado cerrado a nada. Si los resultados no se dan, no seguimos haciendo lo mismo. Siempre estamos aferrados a que la selección produzca, hasta el momento siempre la selección produjo”, señaló Gareca.

Gareca manifestó que pensar en esta inédita dupla de ataque va a depender del análisis que haga en torno a los resultados obtenidos, de la misma forma en que toma todas sus decisiones.

“Ahora, después de cuatro fechas, no estamos en la situación ideal en las Eliminatorias, si esto me lleva a modificar cosas para sacar mejores resultados, por supuesto que lo voy a analizar”, constató el estratega argentino.

Tanto Lapadula como Guerrero forman parte del grupo que Ricardo Gareca tomará en cuenta para los partidos de eliminatorias ante Colombia y Ecuador, así como para la Copa América que arrancará en junio de este año.

