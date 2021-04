Gareca sobre presente de Farfán: “Estamos muy conformes”

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, concedió una entrevista exclusiva a La República y se refirió al presente deportivo de Jefferson Farfán con Alianza Lima.

“Está con muchas ganas Jefferson. Estamos muy conformes. Lo que pasa es que para que él comience a tener posibilidades más concretas, tendrá que ver con que pueda jugar de arranque y tener la mayor cantidad de minutos en el campo”, subrayó el ‘Tigre’.

Por otra parte, Gareca habló sobre la posibilidad de usar juntos a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en un partido de la Bicolor.

“Sí, contemplamos todo nosotros, nunca he estado cerrado a nada. Si los resultados no se dan, no seguimos haciendo lo mismo. Siempre estamos aferrados a que la selección produzca, hasta el momento siempre la selección produjo”, señaló el estratega argentino.

Copa América 2021: lista preliminar de 50 jugadores que armó Ricardo Gareca

Cáceda Ollaguez, Carlos Alberto FBC Melgar - ARQUERO

Carvallo Alonso, José Aurelio Universitario de Deportes - ARQUERO

Gallese Quiroz, Pedro David Orlando City Soccer Club - ARQUERO

Solís Salinas, Renato Alfredo Sporting Cristal - ARQUERO

Abram Ugarelli, Luis Alfonso Club Atlético Vélez Sarsfield - DEFENSA

Advíncula Castrillón, Luis Jan Piers Club Rayo Vallecano - DEFENSA

Aguilar Díaz, Kluivertht Miguel Alianza Lima - DEFENSA

Araujo Blanco, Miguel Gianpierre Football Club Emmen - DEFENSA

Callens Asín, Alexander Martín New York City FC - DEFENSA

Cartagena Mendoza, Wilder José Club Deportivo Godoy Cruz - DEFENSA

Corzo Chávez, Aldo Sebastián Universitario de Deportes - DEFENSA

Estrada Aguilar, Josué Daniel Universidad Técnica de Cajamarca - DEFENSA

Garcés Mori, Renzo Renato CD Universidad César Vallejo - DEFENSA

López Lanfranco, Marcos Johan San Jose Earthquakes - DEFENSA

Lora Saavedra, Carlos Jhilmar Sporting Cristal - DEFENSA

Loyola Morales, Nilson Evair Sporting Cristal - DEFENSA

Ramos Garagay, Christian Guillermo CD Universidad César Vallejo - DEFENSA

Reyna Lea, Paolo Alessandro FBC Melgar - DEFENSA

Rhyner Pebe, Jean-Pierre Patrick Football Club Emmen - DEFENSA

Sánchez Flores, José Aarón AD Cantolao - DEFENSA

Santamaría Bardales, Anderson Club Atlas - DEFENSA

Trauco Saavedra, Miguel Angel A.S. Saint-Étienne - DEFENSA

Zambrano Ochandarte, Carlos Augusto Club Atlético Boca Juniors - DEFENSA

Farfán Guadalupe, Jefferson Agustín Alianza Lima - DELANTERO

Guerrero Gonzáles, José Paolo S.C. Internacional - DELANTERO

Lapadula Vargas, Gianluca Benevento Calcio S.p.A - DELANTERO

Ormeño Zayas, Santiago Gabriel Club Puebla - DELANTERO

Rodríguez Iraola, Marco Aldair América de Cali S.A. - DELANTERO

Ruidíaz Misitich, Raúl Mario Seattle Sounders FC - DELANTERO

Valera Sandoval, Alex Eduardo Universitario de Deportes - DELANTERO

Aquino Sánchez, Pedro Jesús Club de Fútbol América S.A. de C.V. - MEDIOCAMPISTA

Arias Tuesta, Alexis FBC Melgar - MEDIOCAMPISTA

Benavente Bristol, Cristian Royal Charleroi SC - MEDIOCAMPISTA

Calcaterra, Horacio Martín Sporting Cristal - MEDIOCAMPISTA

Carrillo Díaz, André Martín Al-Hilal Saudi FC - MEDIOCAMPISTA

Costa Heredia, Basilio Gabriel Club Social y Deportico Colo-Colo - MEDIOCAMPISTA

Cueva Bravo, Christian Alberto Al-Fateh Sports Club - MEDIOCAMPISTA

Dioses Agurto, David Josué Carlos A. Manucci - MEDIOCAMPISTA

Flores Peralta, Edison Michael DC United - MEDIOCAMPISTA

García Paredes, Raziel Samir Fernando Cienciano - MEDIOCAMPISTA

Gonzáles Crespo, Christofer Sporting Cristal - MEDIOCAMPISTA

Iberico Robalino, Luis Enrique FBC Melgar - MEDIOCAMPISTA

Murrugarra Torres, Jorge Salvador Universitario de Deportes - MEDIOCAMPISTA

Olivares Burga, Christopher Robin Sporting Cristal - MEDIOCAMPISTA

Peña Flores, Sergio Fernando Football Club Emmen - MEDIOCAMPISTA

Ramírez Manrique, Erinson Raimundo Deportivo Municipal - MEDIOCAMPISTA

Sánchez Alegría, Joel Melchor FBC Melgar - MEDIOCAMPISTA

Tapia Cortijo, Renato Fabrizio R.C. Celta de Vigo - MEDIOCAMPISTA

Távara Mogollón, Gerald Martín Sporting Cristal - MEDIOCAMPISTA

Yotún Flores, Víctor Yoshimar Cruz Azul Fútbol Club A.C. - MEDIOCAMPISTA

