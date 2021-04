Continúa la Champions League. Real Madrid vs. Chelsea juegan hoy martes 27 de abril por la ida de semifinales de la Liga de Campeones. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alfredo di Stéfano y podrá ser sintonizado vía ESPN desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Los blancos disputan su novena semifinal de Champions League en los último 11 años. No por nada es el club más copero en este torneo. Sin embargo, los dirigidos por Zinedine Zidane no pasan por su mejor momento, pues no han anotado en tres de sus cuatro últimos cotejos. De igual manera, tampoco les han convertido gol en los mencionados duelos.

La buena noticia es que el DT francés ya podrá contar con el belga Eden Hazard, quien reforzaría el ataque del Real Madrid acompañando a Benzema y Vinicius Jr.. De estar juntos en cancha, tienen la obligación de vencer la férrea defensa de los ingleses.

Por su lado, el Chelsea quiere llegar a una final de la Liga de Campeones luego de nueve años, cuando en 2012 venció al Borussia Dortmund. Actualmente, y con la llegada de Thomas Tuchel al banquillo, los blues parecen haber encontrado la fórmula para sobresalir ante sus rivales. Y hoy esperan que no sea la excepción.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Chelsea?

Real Madrid vs. Chelsea jugarán este martes 27 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) .

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Chelsea?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Nueva York) : 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Go, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, GUIGO

Canadá: DAZN, CBS Sports Network

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports App

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Andina

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport 1/HD, Blue Sport, Sky Go, Sky Ticket, DAZN

Italia: Canale 5, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 251

Mauricio: Supersport Grandstand, RMC Sport 1, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

México ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Panamá: Flow Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte, Flowsports.co , ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network, TUDN App, TUDN Radio, TUDN USA, Univision NOW, Univision, TUDN.com , ZonaFutbol

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Andina, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

¿Cómo ver Real Madrid vs. Chelsea por internet?

Hay dos maneras de disfrutar el Real Madrid vs. Chelsea por la señal de ESPN EN VIVO. La primera es vía televisión, al sintonizar el canal en cualquier paquete. La otra es vía online, desde cualquier dispositivo a través de ESPN Play, y requiere que cuentes con el citado servicio de TV paga o seas usuario de dúo, trío, total o móvil.

Movistar TV

ESPN: Canal 504

DirecTV

ESPN: Canal 621

Roja Directa EN VIVO

A través de Roja Directa, podrás ver el partido en vivo de Real Madrid vs. Chelsea por la Champions League. Para ello, debes acceder aquí: https://www.rojadirectatv.tv/.

Tarjeta Roja EN VIVO

Si deseas sintonizar en vivo, online y gratis el duelo de Real Madrid vs. Chelsea, puedes visitar https://www.tarjetarojatvonline.tv/ que ofrece links del juego.

Pirlo TV EN VIVO