Real Madrid vs. Chelsea se enfrentan en el Estadio Alfredo di Stéfano este martes desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Este duelo por la ida de semifinales de Champions League será transmitido vía ESPN y a través de La República Deportes, desde donde se brindará detalles de las jugadas, los goles y demás incidencias.

Ha sido una semana cargada para españoles e ingleses. Las noticias de la Superliga europea y las posibles sanciones a los clubes que la conformaban remeció el universo del deporte. Al respecto, Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, dijo el último lunes en rueda de prensa: “Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año”. Y ahora, con las aguas más calmadas, los blancos solo están concentrados en el cotejo de hoy en su casa.

En la otra orilla, Thomas Tuchel también se refirió al escándalo de la Superliga europea. El alemán precisó que tiene confianza en que los árbitros de la UEFA no perjudicarán ni a sus rivales de hoy ni a los ingleses por los incidentes en el proyecto frustrado.

“Confío al 100% en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso”, expresó el estratega del Chelsea.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Chelsea?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Reino Unido: 9.00 p. m.

Chelsea

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Chelsea por países?