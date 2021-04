Zidane no teme represalias de UEFA por tema Superliga: Hay que pensar en jugar

Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, no teme represalias de UEFA por lo ocurrido tras la creación de la Superliga. El estratega francés indicó que “es absurdo” plantear una sanción que excluya a su equipo de la próxima edición de la Champions League, y mostró plena confianza en el arbitraje, pidiendo incluso a sus jugadores que no desvíen su atención de lo deportivo para que no les pase factura ante el Chelsea.

“Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año. Se hablan muchas cosas ahora con este tema de que no vamos a estar y nosotros tenemos que estar pendientes del partido de mañana, el resto no lo controlamos. Mi opinión es que queremos ver al Real Madrid en la próxima Champions”, atinó en primera instancia Zinedine Zidane.

“Al final, todo depende del campo. El árbitro va a hacer su trabajo como siempre y nosotros tenemos que pensar solo en jugar al fútbol. Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, la liamos. Hay que pensar en jugar, que el árbitro va a hacer su trabajo y vamos a competir desde el minuto uno al final. No nos metemos en lo que no controlamos”, continuó.

Lo que admitió el técnico francés es que “la Champions es especial” para el Real Madrid, convencido de que sus jugadores pueden superar el cansancio y las adversidades en un momento especial. “Queremos competir, que es lo más importante para nosotros”.

“No vamos a elegir, estamos vivos en las dos competiciones. Venimos de mucho tiempo con dificultades con todo lo que nos ha pasado este año y siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Ahora nos falta un mes de competición y pase lo que pase vamos a competir, no hay otro pensamiento en nuestra cabeza, aunque lleguen más dificultades. Nos anima darlo todo en el campo sin pensar que no va a ser posible, menos con nosotros”, subrayó.

