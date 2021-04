Zambrano volvió a los entrenamientos de Boca Juniors tras superar la COVID-19

Después de cumplir con el aislamiento social correspondiente y superar la COVID-19, Carlos Zambrano pudo regresar a los entrenamientos de Boca Juniors tras dos semanas desde que le diagnosticaron ser portador del nuevo coronavirus.

Este lunes 26 el defensor de la selección peruana reapareció en la jornada de trabajos físicos del equipo de Miguel Ángel Russo, luego de recibir el alta del área médica del club por dar negativo en el hisopado que se realizó.

Así lo informó Boca Juniors y por su lado Carlos Zambrano, quien compartió parte de la sesión que pasó luego de casi dos semanas de estar fuera del primer equipo xeneize.

Publicación de Carlos Zambrano en Twitter.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que el exjugador de Schalke 04 no fue considerado en la lista de convocados para el partido que el cuadro argentino asumirá ante Santos de Brasil, debido a que estuvo fuera de ‘training’ casi 14 días, además porque el protocolo de la competencia no lo permite.

Pero Miguel Ángel Russo tampoco podrá contar con otras piezas claves como el centrocampista colombiano Jorman Campuzano, el defensa Marcos Rojo y el portero Esteban Andrada, por lesiones y contagios de COVID-19.

Se estima que Carlos Zambrano regrese al once titular de Boca Juniors el domingo 2 de mayo, en el partido ante Lanús, por la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

