Real Madrid vs. Chelsea se miden EN VIVO en partido de ida por las semifinales de Champions League ONLINE EN DIRECTO este martes 27 de abril. La transmisión por internet podrá ser seguida por los canales de ESPN y ESPN 2, a partir de las 2.00 p. m. de Perú, desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO GRATIS gracias a las señales de ESPN y ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Tras centrar los focos como uno de los impulsores de la fallida Superliga, el Real Madrid recibe este martes al Chelsea en el primer round en busca del boleto a la final de Champions League 2020-21.

“Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año”, afirmó Zinedine Zidane este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de semifinales del torneo continental contra el Chelsea, que también formó parte de los fundadores del torneo internacional.

Zidane se expresaba así después de que, el último domingo, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, insinuara posibles sanciones por el intento de creación de la Superliga, lo que llevó a especular con una posible exclusión del club blanco de la próxima edición de la Liga de Campeones.

Por su parte, Thomas Tüchel, DT del Chelsea, afirmó que confía al 100% en los árbitros y en la UEFA y que estos entes no perjudicarán al Real Madrid o a su equipo por los incidentes de la Superliga europea.

“Yo confío al 100% en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso”, confesó Tüchel, en conferencia de prensa.

Real Madrid vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Martes 27 de abril del 2021 ¿Dónde? Estadio Alfredo Di Stéfano ¿A qué hora? 2.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y ESPN 2

Real Madrid vs. Chelsea: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Varane, Militao, Nacho; Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo; Vinicius y Benzema

DT. Zinedine Zidane (FRA)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner

DT. Thomas Tuchel (GER)

Estadio: Alfredo Di Stéfano

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea?

Si quieres apreciar el Real Madrid vs. Chelsea por las semifinales de Champions League, aquí te dejamos los horarios según tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Reino Unido: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver el Real Madrid vs. Chelsea?

Para seguir la transmisión de este partidazo entre Real Madrid y Chelsea, debes engancharte a los canales de ESPN y ESPN 2 en territorio peruano. Te compartimos los canales de acuerdo a tu ubicación.

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN2 Sur

Brasil: GUIGO, TNT Go, TNT Brasil, Estádio TNT Sports

Chile: ESPN Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Andina

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports App, ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN Radio, Univision, TUDN App, ZonaFutbol, TUDN USA, Paramount+, CBS Sports Network, Univision NOW

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Sur, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Puedes ingresar a ESPN Play desde la página web del servicio con tus datos de usuario de DirecTV, Movistar TV o Claro Play. Otra alternativa es hacerlo desde el aplicativo ESPN App, el cual puedes descargar en Google Play o App Store, dependiendo del sistema operativo de tu teléfono móvil (Android o iOS).

¿Dónde ver ESPN?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Chile: canal 480 (SD) y 884 (HD)

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Chile: canal 174 (SD) y 474 (HD)

Colombia: canal 510 (SD) y 540 (HD)

Paraguay: canal 63 (SD) y 124 (HD).

