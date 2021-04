Presidente de la UEFA anuncia sanciones a clubes promotores de la Superliga

El efímero proyecto de una exclusiva Superliga, anunciado por doce de los clubes más importantes del fútbol europeo, quedó suspendido luego de que la mayoría de ellos dieran marcha atrás y confirmaran su salida. La UEFA, entidad que se opuso en todo momento al torneo, no dejará sin sanciones la tentativa de estos equipos, aseguró su presidente, Aleksander Ceferin.

“Todo el mundo debe sufrir las consecuencias de lo que haya hecho y no podemos hacer como que no ha pasado nada”, expresó el directivo en declaraciones recogidas por el dominical Mail on Sunday. En dicho diálogo, Ceferin calificó a los dirigentes del Real Madrid y FC Barcelona, los cuales todavía no se han retirado oficialmente del certamen, como personas “que creen que la Tierra es plana y que la Superliga todavía existe”.

En ese sentido, hizo una comparativa con cuadros como el Liverpool o Manchester United, que fueron los primeros en reconsiderar su postura. “Para mí hay una gran diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Ellos se retiraron primero, admitieron su error. Hay una cierta grandeza de carácter para decir: ‘me equivoqué’”, agregó el titular de la UEFA.

El torneo iba a estar conformado por 20 equipos, incluyendo los 12 fundadores. Foto: Superliga

Sin embargo, descartó que las instituciones de la Premier League vayan a quedar exentas de castigo, el cual será menos riguroso, pero no detalló la magnitud del mismo. “Es demasiado pronto para decirlo”, señaló.

La creación de la Superliga europea se hizo pública el domingo 18 de abril a través de un comunicad conjunto emitido por Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Manchester City y Arsenal. No obstante, el miércoles 21 de abril quedó suspendida tras el retiro de todos sus integrantes, a excepción de madridistas y catalanes.

