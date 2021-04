Pool Ambrocio: luchando por un sueño

Luego de 24 años, los Juegos Olímpicos volverán a ver a un peruano competir en lucha libre (estilo libre). Dos segundos de desconcentración lo dejaron fuera de Río 2016, pero Pool Ambrocio se cobró su revancha y estará en Tokio, donde podrá, según él, vencer a cualquiera gracias a un arma secreta: su pasado en el judo.

¿Estás entrenando con normalidad en medio de la pandemia?

Sigo entrenando en mi casa. Aquí puedo entrenar incluso mejor la parte física y de técnica, estoy con mi hermano José que es campeón panamericano, con mi nutricionista y entrenadores. Como estoy en casa, tengo la ventaja de que puedo trabajar con contacto. Mi rutina normal es de 2 sesiones al día de una hora y media, lunes a sábado.

¿Cómo te sientes de participar en tus primeros JJOO?

Contento de clasificar y de ayudar a resurgir la lucha peruana. Tenga confianza en mí, voy a sacar cara por mi país y demostrar de lo que somos capaces.

¿Sientes que llegarás mejor a como hubieras llegado el año pasado?

Sí. En Perú no hay muchos compañeros de mi peso con quien pueda practicar (86 kg), entonces tener a mi hermano con quien puedo trabajar, un espacio ambientado para hacerlo en mi casa y las competencias que vienen en junio y julio (Polonia y Grand Prix de España) me benefician bastante. Hoy siento que estoy más completo.

Tú solventabas tus viajes, ¿eso ha cambiado?

Actualmente cuento con el apoyo del IPD y el programa Vamos con Tokio. Además de mi Federación, se está haciendo un buen trabajo en conjunto para lograr mi meta que es traer una medalla.

¿Qué sensación te dejó lograr la clasificación en Canadá?

Fue increíble porque mi categoría es de las más difíciles, sabía que iba a ser duro. El deseo de ser olímpico fue lo que me llevó a clasificar. Internamente me siento satisfecho, completo como deportista, pero ahora quiero más, trato de pensar que no he logrado nada aún, para no desenfocarme de mi objetivo. Ganando dos luchas, peleo por la medalla, eso es lo que tengo en mi cabeza.

Pero justo esa semana empezó la pandemia...

Fue muy raro, porque después que clasifiqué se cerraron los aeropuertos y no podíamos volver. Estuvimos varados dos semanas y cuando pudimos regresar tuvimos que pasar dos semanas más de cuarentena en un hotel. Yo estaba con toda la sensación de felicidad y quería celebrar con mi familia y amigos, pero tuve que tener paciencia.

¿Fue muy duro perder la clasificación a Río estando tan cerca?

Estaba en semifinales con un puertorriqueño que había sido medallista olímpico. Le estaba ganando por poco y faltando dos segundos me desconcentro y quedé fuera. En ese momento quería que me tragara la tierra, fue el momento más doloroso de mi vida. Estuve deprimido, lloraba en las noches, dejé de entrenar y pensé en retirarme.

Eres un estudioso de la lucha...

Soy un fanático más, miro los videos de lucha como si fueran partidos de fútbol, a veces me levanto en la madrugada para ver los eventos en vivo que se hacen en otros países. Eso me ayuda a aprender, es como un curso de colegio que tiene parte de teoría y parte de práctica.

¿Conoces a tus rivales?

En los JJOO no hay rival fácil, pero los que considero mis rivales directos son el estadounidense David Taylor y el iraní Hassan Yazdani. Voy a ir pensando que me va a tocar con alguno de ellos en la primera y que tengo que ganarles.

¿En qué consiste la lucha?

Son seis minutos de lucha, se realiza en una colchoneta circular y cada tipo de derribo tiene un puntaje en especial. Yo soy estilo libre, pero también hay estilo grecorromano en el que no se pueden agarrar las piernas. Además, si un luchador coloca a su rival de espaldas en la colchoneta, gana automáticamente.

¿Es una ventaja haber hecho judo antes de hacer lucha?

El judo ha sido clave, en mis primeras competencias internacionales de lucha hacía casi solo técnicas de judo. Mi mejor técnica es el Ouchi Gari, es tan efectiva para la lucha y la tengo tan perfeccionada que le podría ganar con eso hasta al campeón del mundo. El judo me ha hecho un luchador incómodo para los rivales.

¿Tienes pensado qué harás después de Tokio?

Voy a seguir en la alta competencia. Haré un ciclo olímpico más, pero esta vez en estilo grecorromano.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.