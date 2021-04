El partido Lazio vs. Milan se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS este lunes 26 de abril desde el Estadio Olímpico de Roma, por la jornada 33 de la Serie A. La transmisión EN DIRECTO por internet vía ESPN y ESPN Play a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

La lucha por los boletos a la siguiente Champions League está súper emocionante y cada punto es valioso. En esta pelea, están Atalanta, Juventus, Napoli y el elenco rossonero, que hasta hace algunas jornadas era el líder del fútbol italiano, pero desde que le cedió la punta al Inter tuvo un desempeño muy irregular y actualmente está en el tercer lugar.

El conjunto rojinegro tiene 66 puntos y la distancia con el quinto puesto es de solo tres unidades. La jornada anterior cayó por 2-1 ante Sassuolo en San Siro y bajó un peldaño. Con el título doméstico prácticamente descartado, su único objetivo es conseguir el cupo al máximo torneo continental europeo.

El entrenador Stefano Pioli no podrá contar con Zlatan Ibrahimovic, pero lo confirmó para el encuentro posterior, contra Benevento. Theo Hernández, Tomori y Bennacer fueron convocados; no obstante, aún no se sabe si estarán desde el arranque.

Lazio ha tenido una campaña para el olvido, pues quedó relegado en el sexto puesto de la Serie A. Pese a que está a ocho puntos del último cupo a la Champions del 2021/22, una victoria frente al Milan le daría más esperanza. Además, en caso no lo logre, debe asegurar su puesto en la próxima Europa League.

Lazio vs. Milan: ficha del partido

Lazio vs. Milan Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 25 de abril ¿Dónde? Estadio Olímpico de Roma ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y ESPN Play

Lazio vs. Milan EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Serie A

Lazio : Pepe Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leivas, Andreas Pereira, Fares; Correa y Felipe Caicedo.

AC Milan : Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Diogo Dalot; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; y Rafael Leão.

Lazio vs. Milan: ¿a qué hora ver el partido por la Serie A?

¿Dónde ver el Lazio vs. Milan LIVE STREAMING por ESPN 3?

DirecTV Sports: 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV: 64 (SD) y 521 (HD)

Lazio vs. Milan: ¿en qué canales ver el partido del partido de Serie A?

Lazio vs. Milan en Perú: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Argentina: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Bolivia: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Brasil: Serie A Pass, GUIGO, Estádio TNT Sports

Lazio vs. Milan en Chile: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Colombia: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Costa Rica: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN2 Norte

Lazio vs. Milan en Ecuador: Serie A Pass, ESPN Sur, ESPN Andina

Lazio vs. Milan en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Lazio vs. Milan en Alemania: DAZN, Blue Sport

Lazio vs. Milan en Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, NOW TV

Lazio vs. Milan en México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Lazio vs. Milan en Paraguay: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Lazio vs. Milan en Reino Unido: LiveScore App, Premier Player HD, Premier Sports 1

Lazio vs. Milan en Estados Unidos: ESPN+

Lazio vs. Milan en Uruguay: Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan en Venezuela: ESPN Andina, Serie A Pass, ESPN Sur

Lazio vs. Milan: ¿dónde se juega el partido de la Serie A?

El lugar donde se disputará el Lazio vs. Milan por la jornada 33 de la Serie A es en el Estadio Olímpico, ubicado en la ciudad de Roma, Italia.

Lazio vs. Milan: ¿dónde ver el partido de la Serie A?

Si quieres VER el partido por internet de Lazio vs. Milan EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.