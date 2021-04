La jornada 33 de la Serie A empezó temprano este sábado 24 y se desarrollará hasta el lunes 26 de abril. El líder, Inter de Milan, buscará ampliar su ventaja cuando reciba al Verona, mientras que el AC Milan buscará acortar distancias con los neroazurros. Por otro lado, la Juventus con menos chances, necesita quedarse en los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

La fecha empezó con el triunfo del Genoa por 2-0 sobre Spezia en el Stadio Luigi Ferraris. Seguido se viene jugando el Parma vs. Crotone en el Stadio Ennio Tardini y por último, Sassuolo vs. Sampdoria en el Mapei Stadium – Città del Tricolore.

El domingo 25 se llevarán a cabo cinco encuentros. El Benevento de Gianluca Lapadula recibirá al Udinese en el Stadio Ciro Vigorito ; la Juventus visitará a la Fiorentina en el Fiorentina vs. Juventus; Inter de Milan se verá las caras con el Verona en el Giuseppe Meazza; Cagliari vs. Roma en el Sardegna Arena y finalmente, Atalanta vs. Bolonia en el Gewiss Stadium.

Por último, el lunes 26 se desarrollarán los últimos dos encuentros de la jornada 33 de la Serie A. Torino vs. Napoli se enfrentarán en el Stadio Olimpico di Torino y Lazio vs. AC Milan harán lo propio en el Stadio Olimpico. A continuación, podrás ver la programación completa de la reciente fecha con los canales y horarios.

Sábado 24

Horario Partido Escenario Canal Finalizado Genoa 2-0 Spezia Stadio Luigi Ferraris ESPN Play En proceso Parma vs. Crotone Stadio Ennio Tardini ESPN Play 1.45 p. m. Sassuolo vs. Sampdoria Mapei Stadium – Città del Tricolore ESPN Play

Domingo 25

Horario Partido Escenario Canal 5.30 a. m. Benevento vs. Udinese Stadio Ciro Vigorito ESPN Play 8.00 a. m. Fiorentina vs. Juventus Stadio Artemio Franchi ESPN 3 8.00 a. m. Inter vs. Verona Stadio Giuseppe Meazza ESPN 11.00 a. m. Cagliari vs. Roma Sardegna Arena ESPN Play 1.45 p. m. Atalanta vs. Bolonia Gewiss Stadium ESPN 3

Lunes 26

Horario Partido Escenario Canal 11.30 a. m. Torino vs. Napoli Stadio Olimpico di Torino ESPN 1.45 p. m. Lazio vs. AC Milan Stadio Olimpico ESPN

