Rafa Márquez volvería a Barcelona para dirigir en La Masía

Rafa Márquez, exjugador de la zaga del FC Barcelona, anunció que tiene una oferta para trabajar en La Masía como entrenador de las divisiones menores .

El mexicano, quien venía desempeñándose como técnico del Cadete A del Real Alcalá de España, reveló que en el mes de agosto estaría empezando a trabajar en las oficinas culés.

Rafa Márquez siendo presentado como jugador del FC Barcelona junto a Joan Laporta en el año 2003. Foto: difusión

“Es difícil decir que no y regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora, en julio o agosto, estaré ahí, para ya ser parte del Barcelona”, señaló Rafa Márquez para TUDN.

El exdefensor del FC Barcelona también expresó que laborar como DT en La Masía le permitiría obtener su licencia como entrenador UEFA Pro.

“Aún no tengo la licencia UEFA Pro, me falta un año y la invitación que me están haciendo puede ayudar a mi proceso y a que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos, pero sobre todo en una de las mejores canteras”, aseguró el excapitán de la selección mexicana.

Rafa Márquez jugó en el New York Red Bull tras su paso por el FC Barcelona. Foto: AFP

Por otro lado, Rafa Márquez confesó que tiene una buena relación amical con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona que hace poco ganó las elecciones del club.

“Existe una buena relación con Joan Laporta. El motivo por el que lo apoyé en su candidatura fue por esa buena amistad. Ellos creyeron en mí, en ese resurgimiento del barcelonismo y hay muy buena relación”, dijo el exfutbolista de 42 años.

