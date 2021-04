Mickie James se pronuncia tras disculpas de WWE: “Soy más fuerte que nunca”

WWE ha estado en el ojo de la tormenta todo este mes, primero por la realización de WrestleMania 37 y luego por el despido a varias superestrellas como Samoa Joe o Mickie James. Sumado a ello, esta última reveló en sus redes sociales el maltrato que recibió de parte de la empresa.

La legendaria luchadora solamente tuvo palabras de agradecimiento hacia Vince McMahon y todo el equipo con el que trabajó durante años. Sin embargo, días después dio a conocer que recibió sus pertenencias en una bolsa de basura , acción que destapó enormes críticas hacia la compañía por parte de los fans.

Mickie James señaló que estaba segura de que Mr. McMahon no estaba al tanto de eso y pidió respeto, ante todo. Maria Kanellis y Jillian Hill señalaron que cuando ellas fueron despedidas también recibieron el mismo trato y que no serían las únicas. Ante esto, Triple H y Stephanie McMahon pidieron disculpas y despidieron a la persona que lo hizo.

La seis veces campeona de WWE compartió un extenso comunicado en su Instagram tras aceptar el perdón de los directivos de la compañía, en el cual dijo que nunca se había sentido tan dolida. Ella es una de los mayores íconos que ha tenido la división femenina y es muy respetada en la industria de la lucha.

Foto: WWE

“Lo último que deseo es que esto me transmita negatividad o me afecte. No me enorgullece ni me alegra el hecho de que alguien pierda su trabajo alguna vez. Especialmente alguien a quien consideraba un amigo. Me dolió mucho más que cualquier otra cosa que me haya ocurrido en mi historia en WWE ”, señaló.

“Hoy soy más fuerte que nunca y lo suficientemente inteligente como para saber que no fue un ataque deliberado contra mí. Sin embargo, el simbolismo no se puede negar. Lamento que un acto irreflexivo le cueste el trabajo a alguien. Pero no lamento haber tenido el coraje de asegurarme de que nunca le suceda a nadie más en el futuro ”, señaló Mickie James.

Comunicado de Mickie James

“Cuando comencé en este negocio, uno de los mejores consejos que recibí fue: ‘Deja el negocio mejor de lo que lo empezaste’. Y ese siempre ha sido mi objetivo final. Estoy legítimamente agradecida por mi tiempo en WWE durante toda mi carrera. Espero con ansias todo lo que vendrá en el futuro”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.