Conor McGregor compra bar donde agredió a un hombre y le prohíbe entrar

Conor McGregor es noticia y no por su próximo combate con Dustin Poirier, sino por haberse convertido en el nuevo dueño del The Marble Arch Pub en Dublín, establecimiento donde protagonizó una pelea con un hombre en 2019. En ese entonces, ‘ The Notorious’ le propinó un puñetazo a un señor de 50 años porque se negó a tomar un vaso de whisky .

El experimentado luchador de artes marciales mixtas quiso invitar a los clientes de ese establecimiento una ronda de su whisky Proper No Twelve, pero Desmond Keogh no quiso, aunque McGregor le pusiera el vaso enfrente en varias ocasiones. “Yo no bebo de esa mi***”, espetó el señor. Tras intercambiar algunas palabras, ‘The Notorious’ le lanzó un puñetazo antes de ser separado por un par de personas.

Tras el juicio, Conor McGregor pidió disculpas y se comprometió a no volver a comportarse de ese modo. Por otro lado, Desmond Keogh no presentó ningún cargo debido a que no sufrió ninguna lesión, por lo que todo quedó en una multa de 1.000 euros para el peleador de UFC.

Ahora último, el irlandés compró el establecimiento por 2 millones de euros y le dejó un mensaje al hombre que agredió en sus redes sociales. “Tú y tus hombres estáis prohibidos”, escribió el luchador. Este es el segundo pub que adquiere, ya que hace un par de años se hizo dueño del Black Forge, mismo que se encuentra en Crumlim.

