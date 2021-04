Barcos denunció que bus de Alianza fue atacado a su llegada a Villa El Salvador

A pocas horas del pitazo inicial del duelo entre Alianza Lima y César Vallejo por la fecha cinco de la Liga 1 Betsson, el delantero Hernán Barcos realizó una grave denuncia a través de sus redes sociales. El experimentado jugador utilizó su cuenta de Instagram para colgar un video donde se aprecia que el bus que trasladaba a los blanquiazules fue atacado.

Las imágenes muestran claramente como una de las ventanas del vehículo se encuentra destrozado tras el impacto de algún proyectil en las calles de Villa El Salvador . El jugador íntimo acompañó su publicación con el siguiente mensaje: “Llegando al estadio. Repudio total. Basta de Violencia”.

En otro video publicado por el periodista Renato Landivar, se ve claramente como un grupo de barristas de Alianza Lima se enfrentaban en las inmediaciones del Iván Elías Moreno. Aparentemente, la disputa entre diferentes barrios sería la razón principal de la trifulca que culminó en el ataque el bus aliancista.

Todo esto se da a pesar que los clubes de la primera división y la organización de la Liga 1 Betsson pidieron a los aficionados alentar desde casa y evitar las aglomeraciones teniendo en cuenta la actualidad de la pandemia del coronavirus en el Perú. Pero la salud de las personas no sería el único motivo tras el pedido de los integrantes del fútbol peruano.

Y es que, luego de más de un año, los domingos volverán a tener encuentros programados del torneo nacional, pero con la advertencia del gobierno de no que no se produzcan hechos vandálicos o aglomeraciones. Por ello, este accionar podría repercutir en el normal desarrollo del torneo teniendo en cuenta que este domingo se jugará el U vs. Cristal y el próximo 2 de mayo el Alianza vs. Cristal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.