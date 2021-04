Barco sobre Farfán: “Es un plus tener a un jugador de esa categoría”

Jesús Barco habló este viernes 23 de abril para el diario Líbero, y entre los temas que mencionó fue el retorno de Jefferson Farfán a Alianza Lima para jugar la Liga 1 Betsson.

El mediocampista de Carlos Mannucci resaltó la calidad que tiene la ‘Foquita’ y considera que será un jugador importante para los blanquiazules.

Jesús Barco anotó dos goles con la camiseta de Universitario. Foto: Liga 1

“Obviamente uno sabe la calidad que tiene Jefferson y lo que pueda aportar. Le va a portar muchísimo a Alianza Lima, es un plus tener a un jugador de esa categoría”, señaló Barco.

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes aseguró que la presencia de Jefferson Farfán en la Liga 1 Betsson va a generar un mayor interés en la población por ver el fútbol peruano .

“Y no solo Alianza, sino también va a favorecer al fútbol peruano porque ahora el que menos quiera va a ver fútbol peruano, eso va a ser una ayuda tanto para Alianza como para otros equipos”, agregó.

Barco llegó a Manucci este 2021 tras jugar en la U entre el 2017 y el 20200. Foto: difusión

Del mismo modo, Jesús Barco sostuvo que la decisión de Farfán de regresar al Perú luego de 17 años es un tema personal.

“Es decisión de cada uno, él estuvo en el extranjero bastante tiempo, estuvo casi 17 años, son bastantes años. De repente él creyó conveniente querer estar en Lima, cerca a su familia. De terminar su carrera en el equipo que salió. Es una decisión netamente personal”, declaró.

Jesús Barco confesó que quiso quedarse en la U

Tras la finalización de la temporada 2020, Jesús Barco fue uno de los jugadores que abandonó Universitario luego de no concretar su renovación. El mediocampista reveló que su intención fue quedarse en el cuadro crema.

“Mi decisión fue quedarme en la U, no se pudo, no me llamaron para renovar. Traté de escoger la mejor opción y creo que en ese momento con mi representante hablamos y escogimos Mannucci”, expresó el jugador de 24 años.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.