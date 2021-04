Barco tras su salida de Universitario: “No quisieron contar conmigo”

Jesús Barco, mediocampista de Carlos A. Mannucci, manifestó en una entrevista para Líbero que su prioridad era seguir en Universitario de Deportes. El futbolista de 24 años señaló que la dirigencia de la ‘U’ nunca se comunicó con él para renovar el contrato.

“Mi decisión fue quedarme en la ‘U’, no se pudo, no me llamaron para renovar. Traté de escoger la mejor opción y creo que, en ese momento, con mi representante hablamos y escogimos Mannucci”, declaró.

En la misma línea, Barco, quien debutó en Universitario hace cuatro temporadas, comentó que no averiguó el por qué en la institución merengue no quisieron contar con él. Además, reveló que le hubiese gustado ganar el título de la Liga 1 2020 ante Sporting Cristal.

“Yo no tengo por qué averiguar más, ellos están en el derecho de contar con quienes les parezcan, ellos no quisieron contar conmigo y yo tengo que entender que esto es fútbol, y que su prioridad era traer a alguien que les gustara más”, explicó.

“Yo me quedé tranquilo, sé lo que di. Obviamente que no me quedé conforme porque hubiese sido lindo campeonar con la ‘U’, esa es una espina que tengo, espero algún momento poder sacarla. Ellos están con el derecho de contar con quiénes quieran”, concluyó.

Jesús Barco debutó el 1 de diciembre del 2017 con la camiseta de Universitario de deportes en la victoria por 3-1 ante UTC. En la ‘U’, el exseleccionado sub-23 disputó 73 partidos y marcó dos goles, ambos anotados ante Deportivo Municipal (2018 y 2020).

