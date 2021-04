Aquino sobre comparaciones con Guido Rodríguez: “Yo soy el que está acá”

El buen momento de Pedro Aquino en América fue comparado con el que pasó Guido Rodríguez en la liga mexicana, pues el volante argentino poseía características similares a las del volante de la selección peruana,

Y aunque elexjugador de Sporting Cristal destacó el desempeño del actual volante de Real Betis, marcó distancia asegurando que su etapa en el equipo de Santiago Solari es diferente a la del ahora jugador del Betis de España.

“ No tengo la posibilidad de conocer a Guido en persona, lo he visto jugar y es un estupendo jugador, pero creo que su etapa en el América terminó cuando él se fue de acá, él hizo su historia y la hizo bien. Ahora es momento de que Pedro Aquino haga su propia historia, porque yo soy el que está acá ahorita ”, expresó a Marca Claro MVS.

Asimismo, Pedro Aquino fue consultado sobre la comodidad que demuestra en el once de América, y los elogios que se ha ganado. Eso si, no se considera el jugador más destacado en su posición.

“ Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX ”, enfatizó.

Finalmente expresó: “Creo que mis compañeros y cuerpo técnico estamos remando para el mismo lado y el propósito es campeonar. América está acostumbrado a ser campeón”.

