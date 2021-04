Continúa Laliga Santander. Atlético de Madrid vs. Huesca juegan en vivo online vía Roja Directa hoy, jueves 22 de abril, por la fecha 31 del torneo español. Desde las 12.00 p. m. (hora peruana), el duelo en el Wanda Metropolitano podrá ser sintonizado a través de DirecTV Sports.

Para seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido entre Atlético de Madrid vs. Huesca por LaLiga, dale click a este enlace.

En su último partido, el equipo comandado por Diego Simeone sufrió un traspié y cayó por 3-0 frente a Cádiz. Con ello, perdió el liderato de la tabla y fue superado en goles por el Real Madrid. Ambos cuentan con 70 puntos, por lo que ahora el Atlético de Madrid está obligado a ganar si planea recuperar la cúspide del campeonato.

Par ello, deberá romper una racha que maneja hace ya varias fechas: no poder ganar dos enfrentamientos seguidos, y esto se debe a que el juego de los colchoneros ya no está siendo tan contundente como antes, ni remata al arco como solía hacerlo hasta hace unos meses. Para este cotejo, no estará Luis Suárez, y con ello suma el tercer choque que se pierde tras la sanción por cinco amarillas y su lesión muscular en el gemelo.

Quien tampoco dirá presente en el gramado será Joao Félix, quien ya viene sumando 10 días de baja por un esguince en el tobillo derecho. Lo propio pasará con el centrocampista francés Thomas Lemar.

Por su lado, el Huesca se ubica en el puesto 18, con 27 puntos. Si pierde este partido, podría perjudicar su estancia en la primera división del fútbol español. Tiene los mismos puntos que el Elche CF y está a cuatro arriba del Eibar.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Huesca?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 (ET) / 9.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs Huesca?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: Blue Sport, DAZN

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 3, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Atlético de Madrid vs. Huesca

Alineación de Atlético de Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Saúl, Koke, Héctor Herrera, Carrasco; Marcos Llorente y Ángel Correa.

Alineación de Huesca

Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Vavro/Insúa, Javi Galán; Ferreiro, Mosquera, Mikel Rico; Rafa Mir y Sandro/Dani Escriche

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Huesca?

Este partido de Atlético de Madrid vs. Huesca por Laliga Santander se podrá ver también desde los links que ofrece la página Roja Directa.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Huesca en Rojadirecta?

La página principal de Roja Directa muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellos.

¿Cómo ver Rojadirecta por internet gratis?

Para ver Roja Directa EN VIVO, ingresa a la web. Allí podrás visualizar la lista de eventos organizados en orden cronológico. Al abrir uno, podrás ver todos los enlaces disponibles. Al hacer clic en uno de estos links, serás redirigido a la página correspondiente.