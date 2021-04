John Cena: “Es muy sano pensar que WWE tiene que continuar sin mí”

WWE ha tenido un mes de locura con la realización de WrestleMania 37 y las semanas después de ello. Uno de los personajes ausentes en el evento más grande de la lucha libre en Estados Unidos fue John Cena, quien sí participó en el del año pasado, pero sus apariciones han sido esporádicas.

El 16 veces campeón de WWE se ha alejado de los cuadriláteros progresivamente desde hace algunos años y todo parece indicar que no volverá más, pues su retiro cada vez está más cercano. El ‘Marino’ está comprometido al cien por ciento con su carrera actoral; por lo que no fue una gran sorpresa su ausencia en la ‘Vitrina de los Inmortales’.

John Cena conversó con el portal Bleacher Report acerca de su presente y futuro en la empresa de Vince McMahon e indicó que se siente satisfecho con todo lo que hizo por la compañía. “En mi caso, siempre tuve como objetivo el dejar una WWE mejor que la presenciada cuando entré . Es genial ver algo así cumplirse en todo un evento”, sostuvo.

“En lo personal he pasado por una enorme transición dentro de mi papel en WrestleMania. Pasé de sentarme con el público como un fan más a protagonizar una especie de lucha cinematográfica. Y apreciar el producto desde la silla del fanático me hace apreciarlo mucho más y sentirme como en casa”, añadió.

“Quiero estar y hacer las cosas a mi modo, y esa es la razón por la que decidí hacerme a un lado esta vez. Es realmente especial, y mucha gente piensa que un show como ese no puede seguir su curso sin gente como nosotros. Eso no es cierto. Es muy sano pensar que WWE tiene que continuar sin mí , pero también debo celebrar lo mucho que están prosperando. Hay grandes historias y combates que deben ser contados. Por algo no se llama ‘CenaMania’. Fui una parte de eso por mucho tiempo, y quizá ya es momento de ponerle fin”, recalcó.

