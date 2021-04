El brutal enfado de Koeman contra Mingueza en el Barza-Getafe

El enfado de Ronald Koeman con Óscar Mingueza en el Barcelona vs. Getafe ha dado la vuelta al mundo. El DT del elenco culé se enojó por una acción ofensiva del central cuando el estratega entendía que tenía que hacer otra jugada.

Tras ello, Koeman pasó de los gritos a ordenar la sustitución del zaguero, quien buscó la reconciliación al acercarse al banco de suplentes; sin embargo, el técnico neerlandés lo ignoró.

Posteriormente, Ronald Koeman habló de lo sucedido en rueda de prensa: “Mingueza se lesiona, se va fuera del campo y duró demasiado en la banda. Tenía que saber si podía seguir o no”.

“Es un poco exagerada mi postura con él. Está haciendo una gran temporada. Debe aprender que, al ser jugador en el Barça, hay que estar siempre en todos los partidos”, continuó.

“El cambio no ha sido por enfadarme, sino porque quería darle minutos a Umtiti. Pero es evidente que ni Araújo ni Óscar han jugado bien. Mingueza no se puede ir tanto a la banda cuando jugamos con tres. Ya he hablado con él y está todo solucionado, ningún problema”, finalizó Ronald Koeman en declaraciones post partido.

