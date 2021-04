Bolívar vs. Arsenal EN VIVO se enfrentan HOY, jueves 22 de abril, en partido por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2021. El encuentro está programado para las 5.15 p. m. (hora de Perú), 6.15 p. m. (hora de Bolivia) y 7.15 p. m. (hora de Argentina) en el Estadio Hernando Siles de La Paz. La transmisión estará a cargo EN DIRECTO por la señal de ESPN 3 y DirecTV Sports y La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

El Bolívar quiere empezar con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana y hacer respetar su condición de local en La Paz a 3.600 metros de altitud. El centrocampista boliviano Roberto Fernández manifestó a los medios que tras la eliminación del Bolívar de la Copa Libertadores, ahora el equipo se concentra en “empezar con el pie derecho” y “hacer un buen partido” ante un rival “fuerte” como el Arsenal argentino.

En tanto, el Arsenal, comandado por el argentino Sergio Rondina, llega a este encuentro tras una victoria 2-1 al Racing Club en la liga profesional argentina. El cuadro se presenta en este partido sin el centrocampista Alan Ruíz por “molestias físicas” en el “isquiotibial derecho”, al igual que Jesús Soraire, por una lesión en el gemelo derecho.

Bolívar vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Bolívar vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de abril ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿A qué hora? 6.15 p. m. (hora de Bolivia) y 7.15 p. m. (hora de Argentina) ¿En qué canal? DirecTV Sports - ESPN 3

¿A qué hora juegan Bolívar vs. Arsenal?

Perú: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

Bolívar vs. Arsenal: canales de transmisión

Argentina: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN3 Sur

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Colombia: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Ecuador: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Paraguay: ESPN3 Sur

Perú: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Uruguay: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Venezuela: DIRECTV Sports, ESPN3 Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Bolívar vs. Arsenal: alineaciones probables

Bolívar: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Alberto Guitián, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Armando Sadiku, Hernán Luis Rodríguez, Erwin Saveedra; Jhon García y César Menacho.

Entrenador: José Ignacio ‘Natxo’ González.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Ignacio Gariglio, Gastón Suso, Lucas Suárez; Maximiliano Rogoski, Lucas Albertengo, Leonel Picco, Nicolás Castro; Matías Belloso y Jhonatan Candia.

Entrenador: Sergio Rondina.

