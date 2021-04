Superliga: así reaccionó la prensa mundial tras el fracaso de este torneo

Lo que parecía ser un proyecto capaz de revolucionar el fútbol en la actualidad, terminó fracasando estrepitosamente, o está a punto de hacerlo. Comandados por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, doce de los clubes más adinerados del mundo decidieron crear su propio torneo llamado Superliga Europea. Sin embargo, recibieron constantes amenazas por parte de la UEFA, FIFA, federaciones; protestas de los jugadores, entrenadores y hasta de los propios hinchas .

Esto terminó desencadenando en que ocho de los doce clubes fundadores anunciaran su salida. Los primeros en retirarse fueron los clubes ingleses Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea y Arsenal para después ser secundados por el Atlético de Madrid e Inter de Milán. Si bien AC Milan y Juventus aún no han oficializado su retiro, han dejado entrever que pronto lo harán. Por otro lado, Real Madrid y FC Barcelona siguen sin pronunciarse.

Como era de esperarse, esto tuvo un rebote mundial y acaparó las principales portadas de los medios más prestigiosos de este planeta. Por ejemplo, el diario The Sun señala que han sido “tres días de caos”, además de calificar como “dramática” la caída de la Superliga Europea. The Mirror, colocó en su titular la siguiente frase: “Victoria de los aficionados” y afirmó que los seis equipos ingleses “se retiraron oficialmente, de manera sensacional” de este torneo.

Diario inglés The Times.

The Times expresó que la Superliga “se desmorona” tras la salida del ‘Big Six’ de Inglaterra. Por otro lado, The Guardian titula que la idea de crear un torneo elitista ha quedado “en ruinas”. Por otro lado, los medios españoles no fueron indiferentes con este acontecimiento. Marca, por ejemplo, colocó en su portada principal: “Súper ridículo”, señalando que el proyecto de Florentino Pérez fracasó en 48 horas.

Diarios Marca, L'Equipe y Sport.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.