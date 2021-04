San Lorenzo vs. Huachipato EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 21 de abril, desde las 5.15 p. m., en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La transmisión del partido estará a cargo de DirecTV Sports en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

A salir del mal momento. San Lorenzo inicia su camino en esta Copa Sudamericana con la mejor de las expectativas a pesar de haber quedado fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cuervo no pudo ante Santos y tendrá que conformarse con jugar el segundo torneo a nivel de importancia en esta parte del mundo.

El equipo de Diego Dabove no llega bien a este cotejo debido a su irregular momento en la Copa de la Superliga Profesional, aunque su once titular podrá contar con un regreso que significará en envión anímico. Se trata de la vuelta del portero Sebastián Torrico, quien volverá a jugar con los de Boedo tras más de un año de ausencia por lesión en su hombro derecho.

Otra duda que tiene el experimentado entrenador será la presencia de Jalil Elías en la mitad del campo. El jugador terminó con un golpe en el tobillo en el último partido por el torneo local y de no llegar a tiempo será Diego Rodríguez quien ocupe su lugar.

Al frente estará un Huachipato que llega con la moral al tope tras su buena racha de cinco partidos sin conocer la derrota entre el torneo chileno y la Copa Sudamericana. El club sureño dejó afuera en la ronda anterior a Antofagasta y ahora se las verá ante un herido San Lorenzo que necesita un triunfo como el aire.

San Lorenzo vs. Huachipato: posibles formaciones

San Lorenzo: Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Diego Braghieri, Bruno Pittón; Óscar Romero, Jalil Elías o Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Nicolás Fernández, Ángel Romero y Franco Troyansky.

Huachipato: Castellón; Córdova, Ramírez, Tapia, Cuevas, Poblete, Sepúlveda, Altamirano, Mazzantti, Martínez y Vejar.

¿A qué hora juega San Lorenzo vs. Huachipato HOY?

Perú: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

DirecTV Sports EN VIVO: San Lorenzo vs. Huachipato

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Perú?

En Perú y en Sudamérica, puedes encontrar la señal de DirecTV Sports a través de la siguiente guía de canales:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.