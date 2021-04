Real Madrid vs. Cádiz juegan en vivo y online vía Roja Directa este miércoles 21 de abril por la fecha 31 de LaLiga. El enfrentamiento será en el Estadio Ramón de Carranza y se podrá ver por DirecTV Sports a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

Para seguir el minuto a minuto del Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga Santander deberás entrar al siguiente link.

Con miras al título de LaLiga, el equipo comandado por Zinedine Zidane le hará hoy una visita al Cádiz. Sin embargo, tiene siete bajas para este choque, además de un desgaste físico debido a su calendario. Así, los blancos están obligados a no bajar las manos ante un contrincante que tiene sed de permanecer en el torneo.

Quienes brillarán por su ausencia en el partido de Real Madrid vs. Cádiz serán Toni Kroos y Luka Modric. No obstante, eso no será impedimento para que los merengues salgan al campo con la consigna de llevarse esos tres puntos, los mismos con los que alcanzarían al líder de la tabla, Atlético de Madrid.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Cádiz?

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Cádiz?

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play.

Real Madrid vs. Cádiz se podrá ver por DirecTV Sports. Foto: EFE

Alineación de Real Madrid

Courtois; Nacho, Militao, Varane/Víctor Chust, Marcelo; Isco, Casemiro, Asensio/Antonio Blanco; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Alineación de Cádiz

Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Salvi, José Mari, Jonsson, Jairo; ‘Choco’ Lozano/Rubén Sobrino y Negredo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Cádiz?

Este partido de Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga Santander se podrá ver también desde los links que ofrece la página Roja Directa.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Cádiz en Roja Directa?

La página principal de Roja Directa muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellos.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver Roja Directa EN VIVO, ingresa a la web. Allí podrás visualizar la lista de eventos organizados en orden cronológico. Al abrir uno, podrás ver todos los enlaces disponibles. Al hacer clic en uno de estos links, serás redirigido a la página correspondiente.