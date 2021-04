Partidos de HOY 21 de abril de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Francia, Alemania, Argentina, España, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 21 de abril de 2021

En esta jornada del miércoles 21 de abril de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre PSG vs Angers SCO, Aston Villa vs Manchester City, y Juventus vs Parma. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Premier League

12:00 Tottenham Hotspur vs Southampton

14:15 Aston Villa vs Manchester City

Partidos de hoy: La Liga

12:00 Levante vs Sevilla

12:00 Osasuna vs Valencia

13:00 Real Betis vs Athletic Club

14:00 Elche vs Real Valladolid

14:00 Deportivo Alavés vs Villarreal

15:00 Cádiz vs Real Madrid

Partidos de hoy: Serie A

11:30 Milan vs Sassuolo

13:45 Bologna vs Torino

13:45 Juventus vs Parma

13:45 Genoa vs Benevento

13:45 Udinese vs Cagliari

13:45 Crotone vs Sampdoria

13:45 Spezia vs Internazionale

Partidos de hoy: Bundesliga

13:30 Stuttgart vs Wolfsburg

13:30 Werder Bremen vs Mainz 05

13:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin

13:30 Hoffenheim vs Borussia M’gladbach

Partidos de hoy: Copa de Francia

11:45 PSG vs Angers SCO

14:10 Olympique Lyonnais vs Monaco

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Ceará vs Wilstermann

17:15 San Lorenzo vs Huachipato

19:30 Torque vs Bahia

19:30 Guabirá vs Independiente

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:00 The Strongest vs Boca Juniors

17:00 Deportivo La Guaira vs Atlético Mineiro

19:00 Rentistas vs Racing Club

19:00 Universitario vs Palmeiras

19:00 Independiente del Valle vs Defensa y Justicia

21:00 Unión La Calera vs LDU Quito

21:00 América de Cali vs Cerro Porteño

Partidos de hoy: Copa Argentina

12:00 Huracán Las Heras vs Estudiantes Río Cuarto

Partidos de hoy: Championship

12:00 Millwall vs AFC Bournemouth

12:00 Rotherham United vs Middlesbrough

13:00 Stoke City vs Coventry City

13:00 Wycombe Wanderers vs Bristol City

13:45 Luton Town vs Reading

13:45 Huddersfield Town vs Barnsley

13:45 Birmingham City vs Nottingham Forest

Partidos de hoy: Ascenso MX

17:00 Tepatitlán vs Dorados

19:15 Atlante vs Cancún

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 21 de abril de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 21 de abril de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.