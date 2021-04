Guardiola tras renuncia de clubes ingleses a la Superliga: “Bien hecho”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aplaudió la decisión de los equipos ingleses de abandonar la Superliga y pidió que se vuelva a pensar en el fútbol.

El director técnico español, que criticó la competición en la rueda de prensa del martes previo al duelo contra el Aston Villa, apuntó que aún no ha hablado con la directiva del Manchester City, el primer equipo que se bajó de la Superliga, pero celebró la decisión de los seis clubes ingleses.

“Ya hablé sobre este asunto ayer, así que hoy me gustaría centrarme en el fútbol. Bien hecho por los equipos ingleses, ahora volvamos al fútbol”, atinó Guardiola para Sky Sports, en las declaraciones previas al encuentro contra el Villa.

El pasado martes, Guardiola contó que se enteró de la Superliga horas antes de que se emitiera el comunicado oficial y pidió que el presidente (Florentino Pérez) saliera a especificar de qué se trata este torneo.

“Me encantaría que el presidente saliera a explicarle a todo el mundo cómo se llegó a tomar esa decisión. Yo apoyo a mi club, me encanta formar parte del Manchester City, pero también tengo mi opinión”, indicó.

En esa mima línea, criticó el porqué de la elección de estos equipos y no de otros que han conquistado la Champions en cuatro o cinco oportunidades, como el Ajax, por ejemplo. “Todos necesitamos saber por qué participan estos equipos y otros no. El Ajax, por ejemplo, tiene cuatro o cinco Copas de Europa y no está. Tienen que aclararlo”, sentenció.

Con información de EFE.

