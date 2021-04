Peñarol vs. Sport Huancayo EN VIVO se miden este jueves 22 de abril en partido por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2021. El duelo está programado para las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Uruguay), con transmisión EN DIRECTO por DirecTV Sports. La República Deportes te llevará todas las incidencias y goles del compromiso.

Peñarol disputará este jueves su primer partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un torneo que, por historia y objetivos al comienzo de cada temporada, no tenía planeado jugar y en el que buscará comenzar con el pie derecho ante Sport Huancayo.

Los malos resultados en el torneo local dejaron al Peñarol sin jugar la Libertadores, la copa que tanto fanáticos como dirigentes y jugadores quieren disputar considerando el pasado del club. Ahora, tras derrotar con claridad al Cerro Largo en la primera fase, con un acumulado de 6-3, los aurinegros intentarán hacerse fuertes en casa en la Sudamericana, ya que sumar de local es clave en un grupo en el que solo clasifica un equipo a la siguiente fase.

Al frente estará el Sport Huancayo, un equipo que, si bien no tiene los pergaminos y trofeos de su rival, ha dado muestra de carácter contra equipos uruguayos, como en 2020, cuando eliminó en octavos de final de la Sudamericana al Liverpool, campeón del Torneo Clausura local y uno de los equipos de mejor juego en su país.

Los peruanos también llegan a la fase de grupos tras golear a su rival, ya que en la primera fase le ganó al UTC Cajamarca con un saldo acumulado de 5-0.

¿Cuándo juegan Peñarol vs. Sport Huancayo?

El partido entre Peñarol vs. Sport Huancayo se jugará este jueves 22 de abril en el estadio Campeón del Siglo a las 9.30 p. m. (hora de Uruguay).

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Sport Huancayo?

Partido Peñarol vs. Sport Huancayo: canales

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Peñarol vs. Sport Huancayo: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson; Maximiliano Pereira o Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres; David Terans y Agustín Álvarez Martínez.

Entrenador: Mauricio Larriera.

Sport Huancayo: Joel Pinto; Giancarlo Carmona, Víctor Julio Balta, Jimmy Valoyes, Jeickson Reyes; Marcio Valverde, Alfredo Rojas; Óscar Barreto, Marcos Lliuya, Moisés Velásquez y Ellinton Costa Morais o Jarlin Quintero.

Entrenador: Wilmar Valencia.

