VER Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO. Se enfrentan este miércoles 21 de abril por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El duelo entre argentinos y bolivianos se llevará a cabo desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Hernando Siles de La Paz y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica, así como en Facebook Watch. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este cotejo en La República Deportes de manera ONLINE GRATIS .

Tras caer eliminados en las semifinales del año pasado ante Sao Paulo, en Boca Juniors se han mentalizado en conseguir la tan ansiada Copa Libertadores esta temporada. Es por ello que el elenco de Miguel Ángel Russo viajó a Bolivia con la intención de sumar de a tres y empezar con el pie derecho en el inicio de la fase de grupos.

Para este duelo, el elenco xeneize llega tras imponerse por 3-1 ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga, un resultado que levanta las expectativas tras varias irregularidades; sin embargo, no podrán contar con Edwin Cardona, Carlos Zambrano, Jorman Campuzano y Marcos Rojo (COVID-19), además de la lesión de Frank Fabra y la lesión de Mauro Zárate, sumado a la baja de Carlos Tévez.

Por otro lado, The Strongest tendrán que apelar a la base del equipo que consiguió el subcampeonato local el año pasado, puesto que sus principales refuerzos como los españoles Fran Pastor y David Mateos no han mostrado la regularidad en el campeonato boliviano.

Boca Juniors vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. The Strongest ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de abril ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿A qué hora? 5.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 21).

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. The Strongest?

El partido entre Boca Juniors vs. The Strongest será transmitido por ESPN 2 para toda Sudamérica. Revisa aquí la programación según tu región.

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Australia: beIN Sports Connect, Kayo Sports

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Andina

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Play Sur.

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. The Strongest por Facebook Watch?

Para seguir el cotejo entre Boca Juniors vs. The Strongest por Facebook Watch, lo que deberás hacer es entrar al fan page de la Conmebol Libertadores, donde no solo transmitirán este encuentro, sino también otros como el Universitario vs. Palmeiras.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. The Strongest gratis online?

Si es que deseas seguir Boca Juniors vs. The Strongest gratis online, deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará la transmisión EN VIVO EN DIRECTO de este partido, con el minuto a minuto y todas las incidencias.

Boca Juniors vs. The Strongest: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Agustín Almendra, Alán Varela, Cristian Medina, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano.

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca, Jeyson Chura; Rafinha y Jair Reinoso.

Boca Juniors vs. The Strongest: historial de partidos

Boca Juniors

Boca Juniors 3-1 Atlético Tucumán | 17.04.21

Unión Santa Fe 1-0 Boca Juniors | 11.04.21

Boca Juniors 2-1 Defensa y Justicia | 03.04.21

Independiente 1-1 Boca Juniors | 28.03.21

Boca Juniors 3-0 Defensores de Belgrano | 24.03.21.

The Strongest

Wilstermann 0-3 The Strongest | 11.04.21

Independiente Petroleros 2-2 The Strongest | 04.04.21

The Strongest 5-2 Oriente Petrolero | 14.03.21

Nacional Potosí 3-4 The Strongest | 09.03.21

Blooming 1-3 The Strongest | 31.12.20.

