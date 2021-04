Este miércoles 21 de abril se disputará un nuevo partido en la English Premier League de Inglaterra. El líder, Manchester City, visitará el Villa Park para enfrentarse al Aston Villa por la jornada 32 del certamen doméstico. El compromiso se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN en Perú y el resto de Sudamérica.

En medio de una gran disputa en el balompié europeo, el cuadro de Josep Guardiola buscará seguir consolidando su liderato. Desde las 2.15 p. m. se podrá vivir este apasionante encuentro del mejor fútbol inglés en este año 2021.

Manchester City, el primer equipo en bajarse de la Superliga

Se hizo realidad lo que no parecía un hecho. La Superliga Europea no va más y el club que impulsó esta decisión fue el Manchester City. Los Citizens comunicaron oficialmente su decisión de no participar en este certamen cerrado en la tarde de ayer, 20 de abril del 2021.

“El Manchester City Football Club puede confirmar de manera oficial que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga de Europa”, indica el comunicado oficial en su portal web.

Futbolistas del cuadro celeste como Kevin De Bruyne, Raheem Sterling y Aymeric Laporte manifestaron su punto de vista sobre la Superliga. Incluso, en algunos casos, con mucha dosis de ironía se despedían de una propuesta que los fanáticos consideraban totalmente negativa en pro de un fútbol cada vez más justo y competitivo.

Posiciones y estadísticas del partido

Aston Villa llega a este encuentro con la necesidad de recuperar puntos tras haber perdido su último partido contra Liverpool por 2-1. Desde el inicio de la competición, los Villanos ganaron en 13 de los 30 cotejos jugados hasta ahora en la English Premier League, con una cifra de 43 goles a favor y 33 en contra.

Los visitantes, por su parte, cayeron en su última presentación ante el Leeds United de Marcelo Bielsa. El Manchester City; sin embargo, es el actual líder del certamen doméstico en Inglaterra. Los Citizens han ganado 22 cotejos, con un balance de 62 tantos a favor y 21 en contra.

Los dos rivales ya se enfrentaron anteriormente en el Villa Park. Las estadísticas muestran nueve derrotas y siete empates a favor de Aston Villa. Asimismo, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del Aston. La última vez que se enfrentaron fue en enero de este 2021 y el cotejo finalizó con un resultado de 2-0 favorable al conjunto de Pep Guardiola.

En la actualidad, Manchester City se ubica por delante en la clasificación con una diferencia de 27 puntos con respecto a su rival. El Villa llega al duelo con 44 puntos y ocupa la undécima plaza de la Premier League. Por su lado, el City es el actual líder y cuenta con 71 unidades.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Minos, Targett; Nakamba, McGinn, Luiz; Traoré, El Ghazi y Watkins.

Man. City: Ederson; Walker, Días, Stones, Zinchenko; Fernandinho; Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Foden y Gabriel Jesús.