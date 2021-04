Superliga: Juzgado de Madrid prohíbe a FIFA y UEFA a realizar sanciones

La Superliga Europea sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha prohibido a tanto a la FIFA, UEFA y LaLiga, como a otras federaciones de fútbol, tomar medidas en contra de los clubes fundadores de este nuevo certamen .

Según apunta la cadena internacional EFE, el juzgado ha vetado a estas organizaciones “que adopten cualquier medida que prohíba, restrinja, límite o condicione de cualquier modo, directa o indirectamente, la puesta en marcha de la Superliga”. Como se recuerda, la UEFA amenazó a los clubes que participarán en este torneo con expulsarlos de las competiciones internacionales, así como también a los jugadores, quienes estarían imposibilitados de vestir las camisetas de sus selecciones.

Dentro de la decisión del juzgado de lo Mercantil se incluye “cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes, sus jugadores y directivos”. Esto se da luego que la European Superleague Company SL, según El País, haya pedido una “medida cautelar” para impedir ser sancionados por los mencionados entes internacionales.

Además, cabe resaltar que el Juzgado ha tomado hasta siete medidas para impedir que la FIFA, UEFA y LaLiga puedan imponer sanciones que perjudiquen a esta nueva competición .

Pep Guardiola critica a la Superliga

En conferencia de prensa, el entrenador del Manchester City criticó duramente a la Superliga, competición a la cual calificó como “no deporte”, debido a que no hay méritos para clasificar.

“El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa, cuando el éxito está garantizado; no es deporte cuando no importa si pierdes. No es justo que haya equipos que luchen arriba y no puedan clasificarse porque el éxito solo está garantizado para algunos clubes”, indició el estratega ciudadano.

