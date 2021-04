Piqué: “El fútbol pertenece a los aficionados, hoy más que nunca”

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, se pronunció en Twitter sobre la polémica que ha generado la creación de la Superliga Europea con doce clubes, entre ellos el Barca.

El jugador azulgrana se unió al rechazo de la creación del torneo europeo y dejó en claro que “el fútbol es de los hinchas”. “El fútbol pertenece a los aficionados, hoy más que nunca”, publicó Piqué.

Barcelona decidirá su participación en asamblea de socios

El Barcelona, uno de los doce miembros fundadores de la Superliga, supedita su participación en la misma a la aprobación por parte de la asamblea de socios compromisarios. Así lo ha decidido la junta directiva presidida por Joan Laporta, quien firmó el sábado, poco antes de la final de la Copa del Rey, el documento para adherirse a la nueva competición con la citada salvedad.

De hecho, este martes algunas agrupaciones de socios azulgranas como Seguiment FCB han solicitado que el club no forme parte del proyecto hasta que la decisión no sea ratificada por los socios.”La decisión no puede ser firme hasta, como mínimo, la ratificación por parte de la Asamblea de Compromisarios”, asegura Seguiment FCB en un comunicado.

Esta misma mañana apareció una pancarta en los aledaños del Camp Nou en la que podía leerse: “El FCB es nuestra vida, no vuestro juguete. Superliga, no!”.

Clubes de la Pmier League renuncian a la Superliga

Todos los clubes ingleses abandonan el proyecto de la Superliga, siguiendo los pasos del Manchester City, que fue el primero en anunciarlo de forma oficial. Los seis clubes ingleses que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición han iniciado los procedimientos para abandonar la Superliga.

El Manchester City fue el primero en hacerlo oficial en la tarde de este martes, después de que se filtrara que el Chelsea abandonaría el proyecto. Arsenal, Manchester United, Liverpool y Tottenham Hotspur tampoco continuarán con la Superliga.

Con información de EFE.

