Mosquera tras derrota de Cristal: “Yo pienso que hicimos un buen partido”

Sporting Cristal comenzó con el pie izquierdo la Copa Libertadores luego de caer goleado ante Sao Paulo en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Roberto Mosquera no compitieron durante varios pasajes del encuentro ante un rival que se llevó este claro triunfo a pesar de no jugar en su mejor nivel.

Pese a ello, su entrenador consideró que realizaron un buen partido tras declarar para los medios de prensa tras el final del cotejo. El experimentado estratega consideró que estuvieron al mismo nivel que sus rivales y que el resultado abultado fue demasiado castigo para lo que se dio en el trámite.

“Quiero felicitar a Sao Paulo que hizo un gran partido. Yo pienso que hicimos un buen partido y que tres goles es demasiado para lo que corrimos y jugamos. Fallamos dos pelotas en salida y nos hicieron dos goles y esa fue la diferencia. A mí me gustó el equipo, hoy competimos”, expresó.

Luego, agregó: “Estuvimos a la altura del juego, pero no del marcador. El equipo compitió y de hecho no sé cuántos equipos saldrán a jugar de igual a igual como lo hicimos hoy. No siento que nos hayan pasado por arriba. No estuvimos claros arriba y encima fallamos en salida”.

Ahora, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página pues tendrá que afrontar dos encuentros bastante complicados en los siguientes días. Primero, los celestes deberán enfrentarse a Universitario el fin de semana por la Liga 1 Betsson, para luego viajar a Argentina y medirse ante Racing por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

