Melgar vs. Metropolitanos EN VIVO se miden HOY martes 20 de abril en partido por la primera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2021. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de la UCV, ubicado en la ciudad de Caracas, desde las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 6.15 p. m. (hora de Venezuela), con transmisión EN DIRECTO vía DirecTV Sports. Podrás seguir todas las incidencias y goles a través de La República Deportes.

Melgar clasificó a la fase de grupos tras vencer 2-1 y 3-2 al Carlos A. Mannucci. En tanto, Metropolitanos eliminó a Puerto Cabello en un global de 3-0. Será la primera vez que ambos clubes se enfrentan en la historia de la Sudamericana.

Melgar vs. Metropolitanos: horarios del partido

Perú: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 515 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

Melgar vs. Metropolitanos: canales de transmisión

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Perú?

En Perú y en Sudamérica, puedes encontrar la señal de DirecTV Sports a través de la siguiente guía de canales:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Melgar vs. Metropolitanos: posibles formaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, José Luján, Alec Deneumostier, Leonardo Mifflin; Alexis Arias, Walter Tandazo, Horacio Orzán; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico.

DT: Néstor Lorenzo.

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Léminger Bolívar, Andrés Ferro, Steven Pabón, Néstor Cova; Robinson Flores, Abraham Bahachille, Christian Larotonda, Luis Martell; Marco Bustillo y Johan Moreno.

DT: José María Morr.

