Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO se miden este miércoles 21 de abril en partido por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El encuentro se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz a las 5.00 p. m. (hora de Perú), 6.00 p. m. (hora de Bolivia) y 7.00 p. m. (hora de Argentina), con transmisión EN DIRECTO por ESPN 2. La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

The Strongest, dirigido por el entrenador Alberto Illanes, volverá a enfrentarse ante el popular Boca Juniors después de 39 años, en el estreno de ambos en el Grupo C de la Libertadores.

Los antecedentes entre ambas escuadras se remontan a dos duelos en 1965 y otros dos en 1982 con tres victorias de los ‘xeneizes’ y solo una del ‘Tigre’ boliviano, aquella se produjo hace 56 años en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

El Boca Juniors llega de imponerse 3-1 ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional y The Strongest goleó 3-0 al Jorge Wilstermann.

The Strongest vs. Boca Juniors: alineaciones probables.

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Fernando Martelli Gonzalo Castillo, Jesús Sagredo; Ramiro Vaca, Diego Wayar, Willie Barbosa, Raúl Castro, Jeison Chura; Jair Reinoso.

Entrenador: Alberto Illanes.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Emmanuel Mas, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara; Agustín Almendra, Ignacio Fernández, Gonzalo Maroni, Nicolás Capaldo; Franco Soldano y Luis Vásquez.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. The Strongest?

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 21).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. The Strongest?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Australia: beIN Sports Connect, Kayo Sports

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Andina

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Play Sur

¿Cómo ver ESPN 2 en Perú?

Dependiendo del operador de TV por satélite o cable que tengas contratado, podrás ver el partido del Boca Juniors vs. The Strongest a través de los siguientes canales en territorio peruano:

DirecTV: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV (cable): canal 506 (SD) y 741 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 486 (SD) y 886 (HD)

Claro TV: canal 64 (SD) y 521 (HD).

